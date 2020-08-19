В Волгограде прикрыли подпольный рыбный бизнес семьи





Свыше 7,5 тонны готовой рыбной продукции, произведенную в антисанитарных условиях, изъяли оперативные сотрудники полиции в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, нелегальный рыбный бизнес вели 59-летняя жительница Волгограда и ее родственники. По версии оперативников, женщина приобретала с родственником рыбу, добытую браконьерским путем, а затем направляла на переработку в производственный цех, принадлежащий её сыну. Там в антисанитарных условиях и с нарушением условий хранения рыбу перерабатывали, а затем готовую продукцию без прохождения ветеринарного контроля направляли в торговые точки для реализации.





Обыски прошли в производственном цехе в Советском районе города, арендованных складских помещениях, а также в торговых точках. Изъято свыше 7,5 тонны готовой рыбной продукции без соответствующей маркировки, запрещенные орудия лова общей длинной более 1 тысячи метров, черновые записи, имеющие значение для расследования уголовного дела.





Уголовное дело возбуждено по ст. 171.1 УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации". Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



