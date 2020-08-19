Злопамятный селянин сжег хозяйство соседки в Волгоградской области





Житель одного из хуторов Кумылженского района Волгоградской области задержан по подозрению в умышленном уничтожении имущества соседки. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, накануне в полицию поступило сообщение о возгорании хозпостройки и сенника, расположенных на территории частного домовладения, принадлежащего 63-летней жительнице хутора. Специалисты выяснили, что причиной возгорания стал поджог. В результате огнем был уничтожен весь запас сена на зиму - 23 тонны сена, а также хозпостройка, в которой находился домашний скот. Животных хозяйка успела вывезти с территории домовладения.





В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого в поджоге. Им оказался 41-летний местный житель, проживающий неподалеку от потерпевшей. Мужчина сознался в содеянном.

Как установили полицейские, у подозреваемого с потерпевшей давний конфликт. Употребив алкоголь, злоумышленник спичками поджог сено. Огонь распространился на весь сенник и стоящую рядом хозяйственную постройку. Сумма причиненного ущерба устанавливается.

По факту умышленного уничтожения имущества возбуждено уголовное дело. За содеянное мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.







