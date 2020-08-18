Водитель из Башкирии покалечила двоих детей на трассе в Волгоградской области





Авария с 4 пострадавшими, из которых двое детей 2 и 14 лет, произошла в Котельниковском районе Волгоградской области, сообщает ИА "Высота 102". ДТП произошло на 150 км автодороги "Волгоград-Сальск" накануне вечером.

По предварительной информации, 47-летняя жительница республики Башкортостан, управляя автомашиной "Mitsubishi ASX", при обгоне совершила касательное столкновение с попутной автомашиной "Газель-283", а затем совершила опрокидывание в кювет.

В результате пострадала сама водитель и трое ее пассажиров - 28-летняя девушка, 14-летняя подросток и 2-летняя девочка. С различными травмами они госпитализированы.



