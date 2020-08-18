Происшествия

Водитель из Башкирии покалечила двоих детей на трассе в Волгоградской области

Происшествия 18.08.2020 11:23
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18.08.2020 11:23


Авария с 4 пострадавшими, из которых двое детей 2 и 14 лет, произошла в Котельниковском районе Волгоградской области, сообщает ИА "Высота 102". ДТП произошло на 150 км автодороги "Волгоград-Сальск" накануне вечером.
По предварительной информации, 47-летняя жительница республики Башкортостан, управляя автомашиной "Mitsubishi ASX", при обгоне совершила касательное столкновение с попутной автомашиной "Газель-283", а затем совершила опрокидывание в кювет.
В результате пострадала сама водитель и трое ее пассажиров - 28-летняя девушка, 14-летняя подросток и 2-летняя девочка. С различными травмами они госпитализированы.

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