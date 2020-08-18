Общество

«Вообще чокнулись?»: волгоградский «Ротор» изменил правила продажи билетов на свои матчи

Общество 18.08.2020 09:55
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18.08.2020 09:55


Болельщики «Ротора» пребывают в недоумении от сюрприза волгоградского клуба, изменившего порядок реализации билетов. Как рассказали ИА «Высота 102» любители футбола, с сегодняшнего дня начинаются продажи билетов на матчи волгоградского клуба и «Сочи» и «Ротора» и «Спартака», которые пройдут соответственно 22 и 26 августа. Реализацией билетов снова займется официальный электронный ресурс, к работе которого в день продажи билетов на матч «Ротора» и «Зенита» возникло немало претензий, в результате чего не все желающие смогли приобрести билеты. 
На этот раз в «Роторе» решили не указывать время начала продажи билетов на два предстоящих матча. В социальных сетях представители клуба объяснили, что сделали это для того, чтобы «сайт не лег». Такое объяснение взбесило болельщиков. «Вместо того, чтобы поменять продавца билетов, они решили устроить новый стресс болельщикам!», «Ага, сайт лег во время продажи на один матч, а на два вообще рухнет!», «Вообще чокнулись? Откажитесь от своего кассира, продавайте билеты как «Спартак» и «Динамо» через сайт клуба!», «Пришел с ночи и что, мне весь день караулить, когда начнут продавать билеты? А мне снова в ночь!», - это лишь немногие из многочисленных недовольных комментариев из социальной сети, адресованные клубу. 
Напомним, в связи с ограничениями из-за ситуации с коронавирусом на матчи «Ротора» стадион заполняется болельщиками лишь на четверть. В результате билеты достаются не всем. 

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