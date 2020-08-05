«Сын рыдал, а я ругался»: виртуальная продажа билетов на волгоградский «Ротор» и «Зенит» обернулась реальными очередями
Общество 05.08.2020 09:40
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05.08.2020 09:40
Болельщики «Ротора» возмущены работой электронной площадки Kassir.ru, на которой накануне продавали билеты на матч волгоградского клуба с «Зенитом». Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, процесс приобретения билетов обернулся сплошной нервотрепкой, разочарованием и обидой.
«Сайт не справился со своей работой, в течение двух часов зависал, онлайн оплату не принимал. Получилось забронировать 2 билета, которые нужно было выкупить в течение 2 часов. Оказалось, что в городе работает только одна точка по продаже билетов. Когда приехал в "Заречный", чтобы выкупить забронированные билеты, очередь была до 1 этажа! На предложение отпускать по одному, у кого бронь и у кого ее нет, в ответ услышал, что билеты продаются в живой очереди, а что у меня бронь сгорит, сотрудников Kassir.ru не волнует. Вот такой подход к клиентам! А они еще комиссию 10% берут, никакой клиентоориентированности, позор!!! В итоге моя бронь сгорела, остался без билетов! Прошу руководство «Ротора» поменять оператора по продаже билетов. У них одна точка и одна касса, которая очень медленно работает! В итоге кассир ждала, пока бронь у кого-нибудь сгорит, и продавала билет, кто в очереди отстоял! Стоял полтора часа, а отпустили с билетами только 20 человек. С таким подходам желание идти на футбол пропало!», - возмущается один из болельщиков.
Другая волгоградка, которая также пыталась купить билеты и в итоге осталась без них, назвала полным издевательством все то, что ей пришлось пережить накануне. «Пыталась купить билеты 2 часа. То билеты в корзине оказывались уже проданы - появлялась сообщение о неизвестной ошибке и предложение выбрать другие билеты, а однажды удалось положить в корзину действительно "свободные" билеты. Но при попытке перейти на страничку оплаты все "зависло", а когда "отвисло", билетов к корзине уже не было. Kassir.ru - это кошмар!!!», - рассказала девушка.
«Я провел на сайте вчера около трех часов. Не буду описывать все в подробностях. Расскажу о печальном итоге – мы с сыном остались без билетов. Сын рыдал, а я ругался», - поведал корреспонденту ИА «Высота 102» волжанин Алексей.
В то же время другим болельщикам повезло больше. «Купил билеты без проблем за 20 минут 3 штуки по 500 рублей. Когда сайт сообщал о технических проблемах, просто обновлял страничку», - поделился своим опытом волгоградец Антон.
При этом уже через несколько часов после начала продажи билеты на матч «Ротора» с «Зенитом» появились уже на сайте бесплатных объявлений. Перекупщики предлагали их по разным ценам – от 1 до 5 тысячи рублей.
Напомним, «Ротор» встретится с действующим чемпионом России питерским «Зенитом» на «Волгоград Арене» 11 августа. В связи с ситуацией с коронавирусом стадион будет заполнен лишь на треть – болельщики будут сидеть в шахматном порядке.
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