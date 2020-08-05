Общество

«Сын рыдал, а я ругался»: виртуальная продажа билетов на волгоградский «Ротор» и «Зенит» обернулась реальными очередями

Общество 05.08.2020 09:40
0
05.08.2020 09:40


Болельщики «Ротора» возмущены работой электронной площадки Kassir.ru, на которой накануне продавали билеты на матч волгоградского клуба с «Зенитом». Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, процесс приобретения билетов обернулся сплошной нервотрепкой, разочарованием и обидой.
«Сайт не справился со своей работой,  в течение двух часов зависал, онлайн оплату не принимал.  Получилось забронировать 2 билета, которые нужно было выкупить в течение 2 часов. Оказалось, что в городе работает только одна точка по продаже билетов.  Когда приехал в "Заречный",  чтобы выкупить забронированные билеты, очередь была до 1 этажа!  На предложение отпускать по одному,  у кого бронь и у кого ее нет,  в ответ услышал,  что билеты продаются в живой очереди, а  что у меня бронь сгорит,  сотрудников Kassir.ru  не волнует. Вот такой подход к клиентам! А они еще комиссию 10% берут, никакой клиентоориентированности, позор!!! В итоге моя бронь сгорела, остался без билетов! Прошу руководство «Ротора»  поменять оператора по продаже билетов. У них одна точка и одна касса, которая очень медленно работает!  В  итоге кассир ждала,  пока бронь у кого-нибудь сгорит, и продавала билет, кто в очереди отстоял! Стоял полтора часа, а  отпустили с билетами только 20 человек. С таким подходам желание идти на футбол пропало!», - возмущается один из болельщиков. 
Другая волгоградка, которая также пыталась купить билеты и в итоге осталась без них, назвала полным издевательством все то, что ей пришлось пережить накануне. «Пыталась купить билеты 2 часа. То билеты в корзине оказывались уже проданы - появлялась сообщение о неизвестной ошибке и предложение выбрать другие билеты, а однажды удалось положить в корзину действительно "свободные" билеты. Но при попытке перейти на страничку оплаты все "зависло", а когда "отвисло", билетов к корзине уже не было. Kassir.ru - это кошмар!!!», - рассказала девушка. 
«Я провел на сайте вчера около трех часов. Не буду описывать все в подробностях. Расскажу о печальном итоге – мы с сыном остались без билетов. Сын рыдал, а я ругался», - поведал корреспонденту ИА «Высота 102» волжанин Алексей. 
В то же время другим болельщикам повезло больше. «Купил билеты без проблем за 20 минут 3 штуки по 500 рублей. Когда сайт сообщал о технических проблемах, просто обновлял страничку», - поделился своим опытом волгоградец Антон. 
При этом уже через несколько часов после начала продажи билеты на матч «Ротора» с «Зенитом» появились уже на сайте бесплатных объявлений. Перекупщики предлагали их по разным ценам – от 1 до 5 тысячи рублей. 
Напомним, «Ротор» встретится с действующим чемпионом России питерским «Зенитом» на «Волгоград Арене» 11 августа. В связи с ситуацией с коронавирусом стадион будет заполнен лишь на треть – болельщики будут сидеть в шахматном порядке. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Скидка 14% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

Антисептики, дезинфицирующие средства
Общество
05.08.2020 19:41
Общество 05.08.2020 19:41
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.08.2020 17:09
Общество 05.08.2020 17:09
Комментарии

0
Далее
Общество
05.08.2020 16:40
Общество 05.08.2020 16:40
Комментарии

0
Далее
Общество
05.08.2020 15:19
Общество 05.08.2020 15:19
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.08.2020 14:40
Общество 05.08.2020 14:40
Комментарии

0
Далее
Общество
05.08.2020 10:15
Общество 05.08.2020 10:15
Комментарии 0

0
Далее
Общество
04.08.2020 20:16
Общество 04.08.2020 20:16
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2020 16:13
Общество 04.08.2020 16:13
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2020 15:20
Общество 04.08.2020 15:20
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2020 15:10
Общество 04.08.2020 15:10
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2020 13:32
Общество 04.08.2020 13:32
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2020 12:51
Общество 04.08.2020 12:51
Комментарии

0
Далее
Общество
04.08.2020 11:33
Общество 04.08.2020 11:33
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2020 14:37
Общество 03.08.2020 14:37
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2020 14:14
Общество 03.08.2020 14:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:03
Темнокожий «Доминатор» будет выступать за волгоградский «Ротор»Смотреть фотографии
19:41
«Это действительно комплексная застройка»: министр РФ оценил перспективы микрорайона ДолинаСмотреть фотографии
17:56
Волгоградские предприятия заработали во время пандемии десятки миллиардов рублейСмотреть фотографии
17:46
Банк «Открытие» приглашает региональные ИТ-компании принять участие в «Московском акселераторе» стартаповСмотреть фотографии
17:09
В Волжском оставшихся без горячей воды жильцов шокировали продажей котельнойСмотреть фотографииCмотреть видео
16:41
Три по цене одного: спрос на объединенный тариф МТС в Волгограде вырос в 2,6 разаСмотреть фотографии
16:40
Министр строительства и ЖКХ прогулялся по ВолгоградуСмотреть фотографии
15:19
В офисах Сбербанка в Волгоградской области абитуриенты подали более 180 заявок на поступление в разные вузы страныСмотреть фотографии
15:15
В Волгограде мошенникам не дали прихватизировать муниципальную квартируСмотреть фотографии
14:40
Волгоградцев предостерегли от покупки билетов c рук на матч с «Зенитом»Смотреть фотографии
14:23
Банк «Открытие» снизил первоначальный взнос по ипотеке с господдержкойСмотреть фотографии
13:30
В Волгограде мошенник разорил миллионершуСмотреть фотографии
12:53
Ликвидатор свалок требует отмены проверок освоения федеральных средств нацпроекта в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:57
Все тревожнее: в Волгоградской области от COVID-19 скончались еще два человекаСмотреть фотографии
11:32
В Волгоградской области сельского главу подозревают в получении отката за дорогиСмотреть фотографии
11:01
В Волгоградской области три автомобиля улетели в кюветСмотреть фотографии
10:47
В Волжском 17-летний водитель скрылся после наезда на 6-летнего мальчикаСмотреть фотографии
10:25
В Волгограде двое наркосбытчиков погорели на выкапывании ямокСмотреть фотографии
10:15
Жители Котельниково добиваются присвоения городу почетного звания «Город воинской славы»Смотреть фотографииCмотреть видео
09:53
Сексуально озабоченного волгоградца задержали за нападения на женщинСмотреть фотографии
09:40
«Сын рыдал, а я ругался»: виртуальная продажа билетов на волгоградский «Ротор» и «Зенит» обернулась реальными очередямиСмотреть фотографии
20:47
Пенсионеры Волгоградской области выбирают карты СбербанкаСмотреть фотографии
20:16
Новый прокурор провел в Волгоградской области итоговую полугодовую коллегиюСмотреть фотографии
17:48
Экс-начальнику отдела СУ СКР по Волгоградской области ужесточили наказаниеСмотреть фотографии
17:25
В Волгограде на журналиста завели дело за посещение митингаСмотреть фотографии
17:08
Приедут, поедят: Волгоградскую область за миллион рублей покажут на федеральном каналеСмотреть фотографии
16:58
В Волгограде стоматология выплатит пациентке 100 тысяч рублей за онемевшее лицоСмотреть фотографии
16:43
В Волгоградской области маленькая девочка помогла раскрыть убийство своей мамыСмотреть фотографии
16:13
Волжский догоняет Волгоград по новым случаям коронавирусаСмотреть фотографии
15:47
Эксперт: видеоконтент обеспечил резкий рост интернет-трафикаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 