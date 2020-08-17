Здравоохранение

«Стало модно требовать КТ»: главный врач волгоградской поликлиники описала алгоритм действий больных коронавирусом

Здравоохранение 17.08.2020 16:53
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17.08.2020 16:53


Главный врач волгоградской поликлиники №28 Елена Титова призвала волгоградцев, узнавших о диагнозе коронавирусной инфекции, не совершать «панические действия». Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшнем брифинге Елена Титова  рассказала, как оказывается помощь таким пациентам в первичном звене, что им рекомендовано делать и на что они могут не  рассчитывать.
По словам главврача, некоторые заболевшие пациенты начинают вызывать скорую помощь и, «как это сейчас модно, требовать КТ». Однако, пояснила руководитель учреждения здравоохранения, госпитализируют лишь пациентов с тяжелыми формами, а также волгоградцев из группы риска, а больные с легкой и средней степенью заболевания вполне могут лечиться дома. При этом даже флюрографию в поликлиниках пациентам с COVID-19 могут не делать, так как это оборудование обслуживает и здоровых. На КТ-исследование больные могут рассчитывать только после госпитализации в стационары при таких признаках заболевания как нехватка кислорода или лихорадка. 
Главный врач поликлиники, в свою очередь, призвала строго выполнять все рекомендации врача, даже, если пациенты лечатся дома и имеют легкую степень течения болезни. Нередко, рассказала Елена Титова, при легкомысленном отношении пациента к инфекции на 5-6 день наступает резкое ухудшение. «Не надо думать, что коронавирус – это миф», - подчеркнула спикер брифинга. По ее словам, нередко члены семьи, где кто-то заболевал коронавирусом, до получения окончательных результатов тестов продолжали общаться с друзьями и знакомыми, а также выводить детей на площадки во дворах. В итоге одна семья может заразить до 10 человек из своего окружения. 

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