



DomClick.ru . ДомКлик от Сбербанка расширяет действие специальной акции «Скидка 0,3% на ДомКлик» на всю категорию вторичной недвижимости, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба. Получить скидку 0,3 процентных пункта на ставку по ипотеке Сбербанка по программе кредитования «Готовое жилье» теперь можно не только при покупке квартиры, но и при покупке жилого дома, части дома или таунхауса с сайта

Ранее специальная скидка по ипотеке действовала только на покупку квартир на DomClick.ru.

На какие дома можно получить скидку 0,3 процентных пункта на ставку по ипотеке:

• жилые дома, части жилых домов, таунхаусы, расположенные на землях населенного пункта с назначением ИЖС;

• дом предназначен для постоянного проживания, зарегистрирован в Росреестре как недвижимость на вторичном рынке и подходит под программу кредитования «Готовое жилье»;

• на земельном участке и кадастровом плане участка нет других объектов недвижимости, кроме данного жилого дома;

• в объявлении указан кадастровый номер земельного участка и дома;

• объявление о продаже дома отмечено значком «Скидка 0,3%» и отправлено на одобрение с сайта DomClick.ru.

Напомним, по итогам первого полугодия 2020 года жители Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областей подали более 86 тысяч заявок на ипотеку в Поволжском банке Сбербанка. Более 30 тысяч из них было подано онлайн с помощью сервиса ДомКлик.