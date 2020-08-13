В Волгоградской области тюремщика уличили в передаче мобильников за взятки

Происшествия 13.08.2020 10:44
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13.08.2020 10:44
Инспектор службы исполнения наказаний одной из колоний в Волгоградской области подозревается в получении взятки за незаконные действия. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе СУ СКР по региону, в отношении 22-летнего инспектора исправительной колонии возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 290 УК РФ, которая предусматривает до 8 лет лишения свободы.
По данным следствия, в январе текущего года мужчина сам обратился к одному из осужденных с предложением о передачи ему взятки в размере 15 тысяч рублей, пообещав организовать канал транспортировки запрещенных предметов – мобильных телефонов. В марте и апреле 2020 года инспектор получил от отбывающего наказание лица денежные средства, взамен предоставив ему три устройства для связи.
Преступная деятельность должностного лица была вскрыта оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области, а также сотрудниками собственной безопасности регионального управления ФСИН России.
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