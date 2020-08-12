



Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил вице-премьеру Юрию Борисову провести совещание по снижению нагрузки на промышленных потребителей электроэнергии с участием представителей бизнеса, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА Новости. Соответствующее письмо Шохина имеется в распоряжении РИА Новости.

По словам Шохина, при сокращении объемов промышленного производства из-за коронавирусной инфекции предприятия принимают дополнительные меры по сокращению издержек в целях сохранения рабочих мест и производственных программ. При этом значительный рост демонстрируют цены на электроэнергию и мощность. «В этих условиях Минэнерго России, Минэкономразвития Росси и ПАО «Россети» продолжают активную работу над инициативами, дополнительно увеличивающими финансовую нагрузку на промышленность», - отмечается в письме.

«Просим Вас, уважаемый Юрий Иванович, провести совещание по вопросу снижения нагрузки на промышленных потребителей электроэнергии с участием бизнес-объединений и представителей промышленных компаний», - говорится в документе.

Шохин напоминает, что в соответствии с поручением Борисова Минэнерго, Минэкономразвития, Минпромторг, Минприроды и ФАС с участием «НП Совет рынка», РСПП и иных организаций должны подготовить аналитические материалы по снижению стоимостной нагрузки на потребителей электроэнергии.

«На данный момент соответствующие материалы не обсуждались министерствами с представителями отрасли. Обращаем внимание, что Минэнерго России совместно с Минэкономразвития России также не разработаны иные механизмы поддержки промышленных потребителей электроэнергии в условиях распространения коронакризиса», – добавляется в письме.

В конце июля глава «НП Совет рынка» (регулятор энергорынков РФ) Максим Быстров говорил, что ассоциация направляла свою позицию относительно снижения нагрузки на промпотребителей электроэнергии в Минэнерго. «Совет рынка» выделил группу неэффективных надбавок на российском энергорынке, которые не приносят пользу рынку и выполняют федеральные задачи, от которых можно отказаться. В числе неэффективных надбавок - субсидирование тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке, финансирование строительства мусоросжигающих ТЭС.