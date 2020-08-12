Экономика 12.08.2020 13:30
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12.08.2020 13:30
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил вице-премьеру Юрию Борисову провести совещание по снижению нагрузки на промышленных потребителей электроэнергии с участием представителей бизнеса, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА Новости. Соответствующее письмо Шохина имеется в распоряжении РИА Новости.
По словам Шохина, при сокращении объемов промышленного производства из-за коронавирусной инфекции предприятия принимают дополнительные меры по сокращению издержек в целях сохранения рабочих мест и производственных программ. При этом значительный рост демонстрируют цены на электроэнергию и мощность. «В этих условиях Минэнерго России, Минэкономразвития Росси и ПАО «Россети» продолжают активную работу над инициативами, дополнительно увеличивающими финансовую нагрузку на промышленность», - отмечается в письме.
«Просим Вас, уважаемый Юрий Иванович, провести совещание по вопросу снижения нагрузки на промышленных потребителей электроэнергии с участием бизнес-объединений и представителей промышленных компаний», - говорится в документе.
Шохин напоминает, что в соответствии с поручением Борисова Минэнерго, Минэкономразвития, Минпромторг, Минприроды и ФАС с участием «НП Совет рынка», РСПП и иных организаций должны подготовить аналитические материалы по снижению стоимостной нагрузки на потребителей электроэнергии.
«На данный момент соответствующие материалы не обсуждались министерствами с представителями отрасли. Обращаем внимание, что Минэнерго России совместно с Минэкономразвития России также не разработаны иные механизмы поддержки промышленных потребителей электроэнергии в условиях распространения коронакризиса», – добавляется в письме.
В конце июля глава «НП Совет рынка» (регулятор энергорынков РФ) Максим Быстров говорил, что ассоциация направляла свою позицию относительно снижения нагрузки на промпотребителей электроэнергии в Минэнерго. «Совет рынка» выделил группу неэффективных надбавок на российском энергорынке, которые не приносят пользу рынку и выполняют федеральные задачи, от которых можно отказаться. В числе неэффективных надбавок - субсидирование тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке, финансирование строительства мусоросжигающих ТЭС.
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