В Астраханской области горы серы нанесли экологии колоссальный ущерб

Экология 12.08.2020 09:35
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12.08.2020 09:35
Загрязнение земельного участка в Астраханской области серой валовой может обернуться уголовным делом для предприятия-нарушителя природоохранного законодательства. Как сообщили ИА "Высота 102" в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, контрольно-надзорные мероприятия совместно с Аксарайской прокуратурой и специалистами ФГБУ "ЦЛАТИ по ЮФО" - "ЦЛАТИ по Астраханской области" были проведены в отношении ООО "Газпром переработка".
В ходе проверки был выявлен факт нарушения земельного законодательства в части загрязнения почвы серой валовой по отношению к фоновым показателям. В ходе административного расследования, а также в соответствии с заключением специалистов ФГБУ "ЦЛАТИ по ЮФО" - "ЦЛАТИ по Астраханской области", подтвержден факт загрязнения земельного участка площадью 136 452 кв.м. по содержанию серы валовой в 14-18 раз по отношению к фоновым показателям, в результате производственной деятельности установки У-250 получения элементарной (газовой) серы и эксплуатации механизированного склада комовой серы, расположенных на производстве № 6 АГПЗ филиала ООО "Газпром переработка". Юридическое лицо ООО "Газпром переработка" привлечено к административной ответственности по ч.2 ст.8.6 КоАП РФ. Размер вреда, причиненный почве как объекту охраны окружающей среды, оценивается в сумму более 225 миллионов рублей. Обществу предложено оплатить ущерб в добровольном порядке.
В случае отказа от возмещения вреда в добровольном порядке, в соответствии с ч. 2 ст. 78 ФЗ "Об охране окружающей среды", взыскание вреда, причиненного окружающей среде, будет осуществляться в судебном порядке.
Кроме того, в отношении должностного лица ООО "Газпром переработка" материалы направлены прокурору Астраханской области для решения вопроса о передаче в органы предварительного расследования в порядке ст.37 УПК РФ по признакам уголовно-наказуемых деяний, предусмотренных ст.ст. 246, 247, 254 УК РФ.
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