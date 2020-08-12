В Астраханской области горы серы нанесли экологии колоссальный ущерб





Загрязнение земельного участка в Астраханской области серой валовой может обернуться уголовным делом для предприятия-нарушителя природоохранного законодательства. Как сообщили ИА "Высота 102" в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, контрольно-надзорные мероприятия совместно с Аксарайской прокуратурой и специалистами ФГБУ "ЦЛАТИ по ЮФО" - "ЦЛАТИ по Астраханской области" были проведены в отношении ООО "Газпром переработка".

В ходе проверки был выявлен факт нарушения земельного законодательства в части загрязнения почвы серой валовой по отношению к фоновым показателям. В ходе административного расследования, а также в соответствии с заключением специалистов ФГБУ "ЦЛАТИ по ЮФО" - "ЦЛАТИ по Астраханской области", подтвержден факт загрязнения земельного участка площадью 136 452 кв.м. по содержанию серы валовой в 14-18 раз по отношению к фоновым показателям, в результате производственной деятельности установки У-250 получения элементарной (газовой) серы и эксплуатации механизированного склада комовой серы, расположенных на производстве № 6 АГПЗ филиала ООО "Газпром переработка". Юридическое лицо ООО "Газпром переработка" привлечено к административной ответственности по ч.2 ст.8.6 КоАП РФ. Размер вреда, причиненный почве как объекту охраны окружающей среды, оценивается в сумму более 225 миллионов рублей. Обществу предложено оплатить ущерб в добровольном порядке.





В случае отказа от возмещения вреда в добровольном порядке, в соответствии с ч. 2 ст. 78 ФЗ "Об охране окружающей среды", взыскание вреда, причиненного окружающей среде, будет осуществляться в судебном порядке.

Кроме того, в отношении должностного лица ООО "Газпром переработка" материалы направлены прокурору Астраханской области для решения вопроса о передаче в органы предварительного расследования в порядке ст.37 УПК РФ по признакам уголовно-наказуемых деяний, предусмотренных ст.ст. 246, 247, 254 УК РФ.



