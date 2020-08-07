Расследования

«Рисковали кадетами»: руководство волгоградского клуба зарабатывало на продаже прыжков на трухлявых парашютах

Расследования 07.08.2020 19:21
0
07.08.2020 19:21


Начальник спортивного клуба и его заместитель осуждены за оказание услуг по прыжкам с парашютом, не отвечающим требованиям безопасности и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Среднеахтубинского районного суда, заместитель руководителя АНО «Ястреб» Ирина Фалалеева закупила для нужд организации бывшие в употреблении парашютные системы без соответствующих паспортов, после чего изготовила дубликаты на них. При этом оборудование имело парашютные узлы с истекшим сроком службы и не могло быть использовано по прямому назначению. Мало того, этому «барахлу» был один путь – на помойку. Однако это не помешало директору клуба Александру Ягупову поставить большую часть оборудования без документов на баланс организации и оказывать с помощью его платные услуги.
Так, в прошлом году директор со своей заместительницей заключили договоры с 26 несовершеннолетними кадетами ГБОУ Астраханской области «Ахтубинская общеобразовательная кадетская школа-интернат имени П.О. Сухого» на платные прыжки с парашютом. Сразу после оказания этих услуг в июне позапрошлого года директор клуба и его заместитель были задержаны полицией.
Тогда в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ пояснили, что для прыжков использовался самолет Ан-2, которым управлял лишь один пилот. Это нарушало руководство по лётной эксплуатации, согласно которому минимальный состав экипажа включает в себя командира самолета и второго пилота. Претензии были и по отсутствию на площадке приземления дежурного врача. После обыска помещения АНО «Ястреб» парашюты были изъяты для проверки.
Несмотря на то, что подсудимые не признали свою вину, суд пришел к выводу об их виновности. Александр Ягупов был признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на один год. Его заместитель получила такое же наказание. Приговор в законную силу не вступил. 
Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о странных метаморфозах, происходивших с имуществом ДОСААФ, которое оказалось вдруг под контролем АНО «Ястреб». Речь шла о десятках самолетах и другой технике, которая базировалась на аэродроме в Среднеахтубинском районе. При этом государственный авиаклуб "Юный ястреб" влачил жалкое существование, а от земельного участка, который он занимал, загадочным образом «оттяпали» солидный кусок. Лишь несколько лет назад по решению региональных властей на аэродроме началась капитальная перестройка, а земля была возвращена в государственную собственность. Здесь появились новые современные корпуса, были закуплены самолеты, приобретено необходимое оборудование, чтобы сотни юношей и девушек могли заниматься парашютным спортом.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Скидка 14% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса собственного производства
Расследования
07.08.2020 14:37
Расследования 07.08.2020 14:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.08.2020 12:57
Расследования 07.08.2020 12:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.08.2020 14:52
Расследования 06.08.2020 14:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.08.2020 14:35
Расследования 06.08.2020 14:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.08.2020 10:49
Расследования 06.08.2020 10:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.08.2020 17:48
Расследования 04.08.2020 17:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.08.2020 16:58
Расследования 04.08.2020 16:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.08.2020 16:43
Расследования 04.08.2020 16:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.08.2020 12:45
Расследования 04.08.2020 12:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.08.2020 15:38
Расследования 03.08.2020 15:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.08.2020 12:40
Расследования 03.08.2020 12:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.08.2020 11:30
Расследования 03.08.2020 11:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.08.2020 19:00
Расследования 02.08.2020 19:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.08.2020 10:21
Расследования 01.08.2020 10:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.07.2020 18:24
Расследования 31.07.2020 18:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:13
Ко Дню строителя Сбербанк провел онлайн-викторинуСмотреть фотографии
19:21
«Рисковали кадетами»: руководство волгоградского клуба зарабатывало на продаже прыжков на трухлявых парашютахСмотреть фотографии
17:16
Банк «Открытие» предложил предпринимателям виртуальную карту платежной системы «Таможенная карта»Смотреть фотографии
17:14
В Волгограде расширяют участок проспекта Жукова для борьбы с пробкамиСмотреть фотографии
16:49
Губернатор Волгоградской области оставил 65-летних работающих домаСмотреть фотографии
16:15
ПСБ продолжает программу льготного кредитования по ставке 2%Смотреть фотографии
16:06
В Волгоградской области растет «армия» самозанятыхСмотреть фотографии
15:48
Компания «Виво маркет» набирает сотрудников для работы на школьных пищеблокахСмотреть фотографии
15:31
Транспортная прокуратура потребовала убрать плавучие дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:05
Объявлены победители конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»Смотреть фотографии
14:37
Под Волгоградом два брата-беспредельщика ограбили и едва не убили бабушкуСмотреть фотографии
14:15
Волгоградский «Ротор» нашел спонсораСмотреть фотографии
13:59
Компания «Сады Придонья» профинансирует обучение выпускника сельской школыСмотреть фотографии
13:51
Похоронили с почестями: в Волгограде простились с бывшим начальником городского УВДСмотреть фотографии
12:57
В Волгоградской области подросток распорол сверстнику животСмотреть фотографии
12:46
«Стройка – это жизнь»: волгоградские строители возводят будущее любимого городаСмотреть фотографии
12:35
В Волгограде полиция решила не наказывать журналиста за явку на митингСмотреть фотографии
12:30
Юноша погиб, девушка ранена: пьяный водитель сбил двоих пешеходов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:09
ВОЛМА поздравляет с Днем Строителя!Смотреть фотографии
12:02
В Волгограде кандидатам в депутаты несладко живется без мандатаСмотреть фотографии
11:52
В Волгоградской области от нового вируса умер еще один человекСмотреть фотографии
11:15
На севере Волгограда снесут полсотни гаражейСмотреть фотографии
11:10
Экологический центр аналитического контроля АО «КАУСТИК» подтвердил свою техническую компетентностьСмотреть фотографии
10:08
Перчатки, маски и билет: на "Волгоград Арену" не пустят без средств защитыСмотреть фотографии
09:55
В Волгограде снесли конюшни "Соснового бора"Смотреть фотографии
09:13
Лжеполицейский из Брянска выманивал деньги у пенсионеров в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:13
«Надоело ругаться»: в волгоградских магазинах стали выдавать бесплатные маски покупателямСмотреть фотографии
19:57
Сбербанк и Росреестр Волгоградской области сокращают сроки регистрации сделок с недвижимостьюСмотреть фотографии
18:57
В Волжском из-за COVID-19 разобщаются семьиСмотреть фотографии
18:30
Клиенты банка «Открытие» стали чаще оформлять налоговые вычеты онлайнСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 