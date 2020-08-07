«Рисковали кадетами»: руководство волгоградского клуба зарабатывало на продаже прыжков на трухлявых парашютах
Расследования 07.08.2020 19:21
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07.08.2020 19:21
Начальник спортивного клуба и его заместитель осуждены за оказание услуг по прыжкам с парашютом, не отвечающим требованиям безопасности и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Среднеахтубинского районного суда, заместитель руководителя АНО «Ястреб» Ирина Фалалеева закупила для нужд организации бывшие в употреблении парашютные системы без соответствующих паспортов, после чего изготовила дубликаты на них. При этом оборудование имело парашютные узлы с истекшим сроком службы и не могло быть использовано по прямому назначению. Мало того, этому «барахлу» был один путь – на помойку. Однако это не помешало директору клуба Александру Ягупову поставить большую часть оборудования без документов на баланс организации и оказывать с помощью его платные услуги.
Так, в прошлом году директор со своей заместительницей заключили договоры с 26 несовершеннолетними кадетами ГБОУ Астраханской области «Ахтубинская общеобразовательная кадетская школа-интернат имени П.О. Сухого» на платные прыжки с парашютом. Сразу после оказания этих услуг в июне позапрошлого года директор клуба и его заместитель были задержаны полицией.
Тогда в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ пояснили, что для прыжков использовался самолет Ан-2, которым управлял лишь один пилот. Это нарушало руководство по лётной эксплуатации, согласно которому минимальный состав экипажа включает в себя командира самолета и второго пилота. Претензии были и по отсутствию на площадке приземления дежурного врача. После обыска помещения АНО «Ястреб» парашюты были изъяты для проверки.
Несмотря на то, что подсудимые не признали свою вину, суд пришел к выводу об их виновности. Александр Ягупов был признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на один год. Его заместитель получила такое же наказание. Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о странных метаморфозах, происходивших с имуществом ДОСААФ, которое оказалось вдруг под контролем АНО «Ястреб». Речь шла о десятках самолетах и другой технике, которая базировалась на аэродроме в Среднеахтубинском районе. При этом государственный авиаклуб "Юный ястреб" влачил жалкое существование, а от земельного участка, который он занимал, загадочным образом «оттяпали» солидный кусок. Лишь несколько лет назад по решению региональных властей на аэродроме началась капитальная перестройка, а земля была возвращена в государственную собственность. Здесь появились новые современные корпуса, были закуплены самолеты, приобретено необходимое оборудование, чтобы сотни юношей и девушек могли заниматься парашютным спортом.
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