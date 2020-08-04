Экономика

Пенсионеры Волгоградской области выбирают карты Сбербанка

Экономика 04.08.2020 20:47 Новости компаний
0
04.08.2020 20:47 Новости компаний


Пенсионеры Волгоградской области предпочитают получать пенсию на банковскую карту Сбербанка. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, за первое полугодие 2020 года в Волгоградском отделении Сбербанка выпущено более 71 тысячи карт для получения пенсий, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
Всего в Волгоградской области пенсии в Сбербанке получают более 480 тысяч пенсионеров, из которых более 76% получают пенсии на банковскую карту. 
В пресс-службе Волгоградского отделения Сбербанка пояснили, что к основным преимуществам получения пенсии на карту перед сберкнижкой относится: в первую очередь значительная экономия времени, ведь для получения пенсии не нужно каждый раз идти в банк, чтобы получить деньги со счета – пенсия мгновенно приходит на банковскую карту в день поступления из ПФР, а также возможность даже не выходя из дома при наличии доступа в сеть Интернет совершать необходимые платежи, например, оплачивать квитанции за свет, газ, воду, сотовую связь, телевидение, интернет и многие другие. Для этого нужно зайти в личный кабинет на сайте Сбербанка или скачать мобильное приложение на смартфон.  
Важно, что сегодня практически во всех торговых точках при расчетах принимают карты, с их помощью можно оплачивать покупки, например, в магазинах, аптеках. 
Наталья Газарян, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка: «Мы внимательно относимся к потребностям людей пенсионного возраста, особенно сейчас, когда нам всем по-прежнему нужно соблюдать некоторые рекомендации по социальному дистанцированию, ношению масок, ограничению посещения публичных мест. Сегодня социальная карта Сбербанка – это больше чем удобный инструмент для получения пенсии жителями региона. Карта действительно поможет соблюдать все меры предосторожности. Люди старшего поколения находятся в зоне риска, поэтому им особенно важно избегать посещения мест с большим потоком людей. Чтобы сделать получение пенсий максимально комфортным, сегодня можно оформить банковскую карту. С её помощью легко совершать коммунальные платежи и переводы, оплачивать товары и услуги онлайн, не выходя из дома».
В банке отмечают, что хранить денежные средства на карте надежно. Банки постоянно совершенствуют системы безопасности, поэтому, соблюдая простые правила использования карт даже потеря карты не означает, что потеряны деньги. Средства клиентов лежат на счете в банке, и доступ к нему блокируется по первому требованию.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Скидка 14% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса собственного производства
Экономика
04.08.2020 16:44
Экономика 04.08.2020 16:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.08.2020 14:58
Экономика 04.08.2020 14:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.08.2020 19:22
Экономика 03.08.2020 19:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.08.2020 18:49
Экономика 03.08.2020 18:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.08.2020 14:47
Экономика 03.08.2020 14:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.08.2020 11:12
Экономика 01.08.2020 11:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.08.2020 09:40
Экономика 01.08.2020 09:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.07.2020 11:48
Экономика 31.07.2020 11:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.07.2020 20:29
Экономика 30.07.2020 20:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.07.2020 19:24
Экономика 30.07.2020 19:24
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.07.2020 15:12
Экономика 30.07.2020 15:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.07.2020 14:22
Экономика 30.07.2020 14:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.07.2020 11:58
Экономика 30.07.2020 11:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.07.2020 19:32
Экономика 29.07.2020 19:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.07.2020 17:20
Экономика 29.07.2020 17:20
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:47
Пенсионеры Волгоградской области выбирают карты СбербанкаСмотреть фотографии
20:16
Новый прокурор провел в Волгоградской области итоговую полугодовую коллегиюСмотреть фотографии
17:48
Экс-начальнику отдела СУ СКР по Волгоградской области ужесточили наказаниеСмотреть фотографии
17:25
В Волгограде на журналиста завели дело за посещение митингаСмотреть фотографии
17:08
Приедут, поедят: Волгоградскую область за миллион рублей покажут на федеральном каналеСмотреть фотографии
16:58
В Волгограде стоматология выплатит пациентке 100 тысяч рублей за онемевшее лицоСмотреть фотографии
16:43
В Волгоградской области маленькая девочка помогла раскрыть убийство своей мамыСмотреть фотографии
16:13
Волжский догоняет Волгоград по новым случаям коронавирусаСмотреть фотографии
15:47
Эксперт: видеоконтент обеспечил резкий рост интернет-трафикаСмотреть фотографии
15:20
В Волгограде ставший памятником танк Т-34 №18 готовят к реставрацииСмотреть фотографии
15:10
Волгоградская область покупает маски по смешным ценамСмотреть фотографии
14:58
«Открытие» представило первую на российском рынке банковскую виртуальную клавиатуру для смартфоновСмотреть фотографии
13:32
В Волгоградской области потевших в масках и перчатках членов УИКов премируютСмотреть фотографии
12:51
Продажа билетов на матч волгоградского "Ротора" и "Зенита" стартовала с проблемамиСмотреть фотографии
12:45
Под Волгоградом тюремщик погорел на собачьем делеСмотреть фотографии
11:40
Волгоградская область остается в цепких лапах коронавирусаСмотреть фотографии
11:33
Новый прокурор прибыл в Волгоградскую область (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:39
Двое волгоградцев столкнулись с обманом при покупке билетов на поездСмотреть фотографии
09:40
Пьяный школьник на мотоцикле врезался в столб в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:44
«Александр Суворов» прервал круиз до Волгограда из-за коронавирусаСмотреть фотографии
19:22
Банк «Открытие» получил международную награду Visa за бизнес-картыСмотреть фотографии
19:22
В Волжском бывший заключенный снова сядет за взятку начальнику колонииСмотреть фотографии
18:49
Сбербанк возобновил прием заявок на сельскую ипотеку по ставке от 2,7% годовыхСмотреть фотографии
17:13
В Волгограде потушили пожар на нефтебазе (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:40
Рассадка в шахматном порядке и билеты от 200 рублей: в волгоградском «Роторе» определились с ценами и болельщикамиСмотреть фотографии
16:38
В Волгограде в спешащую скорую влетела легковушка (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:03
«Ростелеком» объявляет набор на программу по кибербезопасности в научно-технический университет «Сириус»Смотреть фотографии
15:38
В Волгоградской области за кражу пестицидов осудили двоих рецидивистовСмотреть фотографии
14:55
Медики оценили шансы волгоградцев с ковидной пневмонией на нормальную жизньСмотреть фотографии
14:50
Их везут из дома: молодые волгоградцы с COVID-19 стали попадать в реанимациюСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 