Пенсионеры Волгоградской области выбирают карты Сбербанка





Пенсионеры Волгоградской области предпочитают получать пенсию на банковскую карту Сбербанка. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, за первое полугодие 2020 года в Волгоградском отделении Сбербанка выпущено более 71 тысячи карт для получения пенсий, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего в Волгоградской области пенсии в Сбербанке получают более 480 тысяч пенсионеров, из которых более 76% получают пенсии на банковскую карту.

В пресс-службе Волгоградского отделения Сбербанка пояснили, что к основным преимуществам получения пенсии на карту перед сберкнижкой относится: в первую очередь значительная экономия времени, ведь для получения пенсии не нужно каждый раз идти в банк, чтобы получить деньги со счета – пенсия мгновенно приходит на банковскую карту в день поступления из ПФР, а также возможность даже не выходя из дома при наличии доступа в сеть Интернет совершать необходимые платежи, например, оплачивать квитанции за свет, газ, воду, сотовую связь, телевидение, интернет и многие другие. Для этого нужно зайти в личный кабинет на сайте Сбербанка или скачать мобильное приложение на смартфон.

Важно, что сегодня практически во всех торговых точках при расчетах принимают карты, с их помощью можно оплачивать покупки, например, в магазинах, аптеках.

Наталья Газарян, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка: «Мы внимательно относимся к потребностям людей пенсионного возраста, особенно сейчас, когда нам всем по-прежнему нужно соблюдать некоторые рекомендации по социальному дистанцированию, ношению масок, ограничению посещения публичных мест. Сегодня социальная карта Сбербанка – это больше чем удобный инструмент для получения пенсии жителями региона. Карта действительно поможет соблюдать все меры предосторожности. Люди старшего поколения находятся в зоне риска, поэтому им особенно важно избегать посещения мест с большим потоком людей. Чтобы сделать получение пенсий максимально комфортным, сегодня можно оформить банковскую карту. С её помощью легко совершать коммунальные платежи и переводы, оплачивать товары и услуги онлайн, не выходя из дома».

В банке отмечают, что хранить денежные средства на карте надежно. Банки постоянно совершенствуют системы безопасности, поэтому, соблюдая простые правила использования карт даже потеря карты не означает, что потеряны деньги. Средства клиентов лежат на счете в банке, и доступ к нему блокируется по первому требованию.



