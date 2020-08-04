Расследования

В Волгограде стоматология выплатит пациентке 100 тысяч рублей за онемевшее лицо

Расследования 04.08.2020 16:58
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04.08.2020 16:58


Суд взыскал в пользу жительницы Волгограда компенсацию морального вреда за некачественно оказанные стоматологические услуги. Как рассказала  ИА «Высота 102» руководитель  объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, волгоградка обратилась в одну из стоматологических поликлиник в октябре 2018 года с кариесом. Однако после лечения у женщины не проходило онемение лица. Она была вынуждена обратиться к другому специалисту, невропатологу, который назначил ей физио- и лазеротерапию.  По прошествии месяца лечения состояние волгоградки  только ухудшилось, появились стреляющие боли в области нижней челюсти, увеличилась отечность. В связи с чем лечащий врач пришёл к выводу о необходимости удаления пломбы и постановки новой. Боли прошли, отечность спала, однако чувство онемения нижней части лица не прошло. Истица обратилась в другую стоматологическую клинику, где по полученному рентгеновскому снимку и результатам компьютерной томографии было установлено, что  во время лечения кариеса пломбировочный материал попал в  нижнечелюстной канал, что вызвало атрофию челюстного нерва.  В связи с некачественно оказанной медицинской услугой здоровью истицы был причинен вред. И волгоградка потребовала компенсацию морального вреда, а также взыскания средств, потраченных на лечение. Представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований. Однако комиссионная судебно-медицинская экспертиза показала, что именно дефекты и недостатки в оказании стоматологической клиникой медицинской помощи привели к невропатии нижнечелюстного нерва пациентки. Решением Ворошиловского районного суда   со стоматологической поликлиники  в пользу волгоградки была взыскана компенсация морального вреда в размере  100 000 руб., а также стоимость некачественно оказанной услуги - 2 648  руб. Ответчик обжаловал указанное решение. Однако Волгоградский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.
 

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