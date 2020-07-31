Экономика

ВТБ предупреждает о мошенничестве со стороны отдельных ПИФов

Экономика 31.07.2020 11:48 Новости компаний
0
31.07.2020 11:48 Новости компаний


ВТБ фиксирует случаи мошеннических действий со стороны ряда паевых инвестиционных фондов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, привлекая деньги граждан, они сообщают в рекламных материалах, что гарантируют выплаты пайщикам до 5 млн рублей – причем не со своей стороны, а со стороны ВТБ, с которым у ПИФ, якобы, заключено соглашение о выдаче банковской гарантии. 
Предъявляемые при этом вкладчикам банковские гарантии являются подделкой и не имеют никакого отношения к действительности.
Как уточняют в пресс-службе банка, в середине июля в ВТБ поступили обращения клиентов одного из ПИФов в Приволжском федеральном округе. В информационном вестнике этого Фонда указывалось о получении им банковской гарантии в ВТБ. Целью гарантии, якобы, является обеспечение исполнения обязательств перед членами (пайщиками) по договорам передачи личных сбережений. По условиям гарантии, как следовало из материалов ПИФ, ВТБ «безотзывно обязуется выплатить членам (пайщикам) денежную сумму в размере 5 млн рублей в течение 5 рабочих дней». Пайщики заявляют ВТБ о желании стать бенефициарами данной гарантии и получить указанные средства. 
ВТБ удалось получить копию банковской гарантии, на которую ссылаются клиенты ПИФ. После проверки выяснилось, что документ является подделкой – ВТБ никогда не выдавал такую гарантию. Банк ответственно заявляет, что информация, содержащаяся в гарантии, является ложной и используется исключительно для привлечения средств клиентов в ПИФ обманным путем.
К сожалению, на рынке нередки случаи, когда небольшие компании рассчитывают увеличить свою клиентскую базу фейковыми заверениями о сотрудничестве с крупными брендами, в данном случае – надежными игроками банковского рынка. Таким образом они вводят клиентов в заблуждение, привлекая их средства нечестным путем.
Банк призывает граждан быть бдительными и напоминает, что ВТБ не выпускает безотзывные банковские гарантии, принципалом по которым выступают кредитные потребительские кооперативы, а бенефициарами – неограниченный круг физических лиц – пайщиков или членов таких организаций. Обращаем внимание, что выпуск такого рода гарантий даже не предусмотрен законодательством РФ.
Банк напоминает, что в случае предоставления вам информации о наличии таких гарантий ВТБ, нужно быть особенно внимательными и проверять их достоверность путем обращения на адрес info@vtb.ru. ВТБ оперативно рассмотрит заявление каждого клиента и предостережет граждан от возможных посягательств со стороны мошенников.
 Банк также обращает внимание, что распространение заведомо ложной информации преследуется по закону. Для защиты своей деловой репутации и в интересах добросовестных граждан ВТБ оставляет за собой право обратиться в правоохранительные органы и суд с сообщением о незаконном использовании бренда банка в интересах третьих лиц.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Скидка 14% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

ЖК "Кача": скидки на квартиры до 300 тыс.+льготная ипотека
Экономика
30.07.2020 20:29
Экономика 30.07.2020 20:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.07.2020 19:24
Экономика 30.07.2020 19:24
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.07.2020 15:12
Экономика 30.07.2020 15:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.07.2020 14:22
Экономика 30.07.2020 14:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.07.2020 11:58
Экономика 30.07.2020 11:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.07.2020 19:32
Экономика 29.07.2020 19:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.07.2020 17:20
Экономика 29.07.2020 17:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.07.2020 13:53
Экономика 29.07.2020 13:53
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.07.2020 12:35
Экономика 29.07.2020 12:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.07.2020 10:37
Экономика 29.07.2020 10:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.07.2020 11:49
Экономика 28.07.2020 11:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.07.2020 10:12
Экономика 28.07.2020 10:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.07.2020 14:42
Экономика 27.07.2020 14:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.07.2020 14:16
Экономика 27.07.2020 14:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.07.2020 12:41
Экономика 27.07.2020 12:41
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:40
У новой жертвы коронавируса в Волгоградской области был сахарный диабетСмотреть фотографии
16:04
В Волгограде две недели ищут пропавшую девочку-подросткаСмотреть фотографии
15:32
Открытие Аллеи славы ВДВ в Волгограде перенесли из-за коронавирусаСмотреть фотографии
15:08
Волгоградский «Ротор» разомнется перед «Зенитом» с ЦСКАСмотреть фотографии
15:00
Под Волгоградом начали поднимать останки зверски убитых людейСмотреть фотографии
14:46
Министр культуры России прилетела в Волгоград ради НЭТаСмотреть фотографии
14:32
Раскрыто, как COVID-19 во второй раз проник в детское отделение Волгоградского онкодиспансераСмотреть фотографии
14:13
В Волгограде задержанного ФСБ экстремиста М.К. заключили под стражуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:02
В Волгограде названы сроки запуска движения в обход ГорьковскогоСмотреть фотографии
14:01
МТС запустила конструктор документов для малого бизнеса на основе искусственного интеллектаСмотреть фотографии
13:36
В Волгограде строящуюся дорогу-дублер «одевают» в асфальтСмотреть фотографии
11:55
В Михайловке Волгоградской области при поддержке грантов преображают парки и улицыСмотреть фотографии
11:48
В Волгоградской области список жертв коронавируса увеличился до 62 человекСмотреть фотографии
11:00
Многодетный волгоградец пытается вызволить беременную жену из коронавирусной больницыСмотреть фотографии
10:38
В Волгоградской области ФСБ разгромила ячейку исламистов (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:32
В Волгоградской области иномарка из Дагестана врезалась в фуру: четверо пострадавшихСмотреть фотографии
10:30
На трассе "Волгоград-Москва" разлетелись дыниСмотреть фотографии
10:05
В Волгограде чиновники заперли инвалида в четырех стенахСмотреть фотографии
10:04
В СК России создали отдел по расследованию преступлений в сфере экологииСмотреть фотографии
09:55
Бешеный бык всполошил хуторян в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:17
Затонувший под Волгоградом «Баламут» нанес ущерб экологии на 82 миллиона рублейСмотреть фотографии
20:29
Как не нарваться на мошенников в интернет-магазинахСмотреть фотографии
20:02
В Волгограде анонсировали изменения в движении трамваяСмотреть фотографии
19:24
Волгоград сэкономит на 3-миллиардном кредитеСмотреть фотографии
16:46
В Волгограде расследуют наглую аферу с земельным участкомСмотреть фотографии
16:13
Лабораторию в Волгограде привлекли к оценке ущерба от аварии на Норильской ТЭЦ-3Смотреть фотографии
15:45
Даешь полмиллиона: «Ростелеком» наращивает темпы оптической стройки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:13
Синоптики пообещали шквалистый ветер и град в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:22
Сбербанк фиксирует высокий спрос на ипотеку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:50
Еще одну улицу в Волгограде зачистят от гаражейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 