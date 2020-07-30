Экономика

Банк «Открытие» нарастил розничное кредитование в период пандемии

Экономика 30.07.2020 11:58
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30.07.2020 11:58


Банк «Открытие» объявил о росте розничного кредитного бизнеса по итогам 1 полугодия 2020 года. Так, кредитный портфель физических лиц с начала года вырос на 13% до 387 млрд руб. При этом наибольший рост продемонстрировала ипотека – на 17% до 191 млрд руб. Портфель потребительских кредитов увеличился на 11,8% до 180 млрд руб.
Выдачи (в первую очередь кредитов наличными) также продолжили расти и составили 110 млрд рублей по итогам 6 месяцев, что на 36% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе, важнейшим приоритетом в работе банка в период пандемии стала поддержка клиентов, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
За полгода 1965 человек с суммарными обязательствами свыше 2,5 млрд руб. воспользовались программами кредитных каникул в «Открытии». 1772 клиента смогли улучшить свои жилищные условия с помощью программы ипотечного кредитования «Госпрограмма 2020» (всего в рамках программы выдано свыше 5 млрд руб.).
Кроме того, заботясь о здоровье клиентов, банк расширил перечень продуктов, доступных для доставки на дом. Теперь клиенты могут оформить онлайн кредитные карты и кредиты наличными. В удобное время и место продукт доставят представители банка, которые не просто передают карту и подписывают документы, но и отвечают на вопросы клиентов. 
Кроме того, банк запустил сервис электронной регистрации ипотечных сделок, который позволил клиентам приобретать жилье на вторичном рынке даже в период ограничений в работе МФЦ.
«Несмотря на пандемию, по итогам первого полугодия кредитный бизнес банка «Открытие» продемонстрировал рост основных показателей, – комментирует Михаил Чамров, директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие». – Наиболее тяжелым месяцем был апрель, когда мы наблюдали резкое падение спроса населения на кредитные продукты. Однако уже во второй половине мая рынок кредитования начал восстанавливаться.
Наша активная работа с заемщиками, привлекательные условия по продуктам, интенсивное развитие дистанционных каналов и, конечно, программы господдержки позволили «Открытию» удержать свои позиции на рынке розничного кредитования».

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