Страшная ночь: в Волжском за час в ДТП погибли три человека





Еще одна смертельная авария произошла в Волжском накануне ночью. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, около двух часов ночи 27-летний водитель, управляя автомашиной «Хендэ Солярис» на ул. Карбышева потерял контроль за дорожным движением, в результате машина врезалась в столб. Водитель скончался на месте.





Ранее ИА «Высота 102» сообщало о другом смертельном ДТП в эту же ночь. Около трех часов ночи в районе трубного завода погибли два человека в результате столкновения двух автомобилей - «Лада Веста» и ВАЗ 211440. Погибли 26-летний водитель и 27-летний пассажир ВАЗа. 35-летний водитель «Лады Весты» госпитализирован с тяжелыми травмами.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области.