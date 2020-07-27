Происшествия

Страшная ночь: в Волжском за час в ДТП погибли три человека

Происшествия 27.07.2020 10:25
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27.07.2020 10:25


Еще одна смертельная авария произошла в Волжском накануне ночью. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, около двух часов ночи  27-летний водитель, управляя автомашиной «Хендэ Солярис» на ул. Карбышева  потерял контроль за дорожным движением, в результате машина врезалась в столб.  Водитель скончался на месте.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о другом смертельном ДТП в эту же ночь. Около трех часов ночи в районе  трубного завода погибли два человека в результате столкновения двух автомобилей - «Лада Веста» и ВАЗ 211440. Погибли 26-летний водитель и 27-летний пассажир ВАЗа. 35-летний водитель «Лады Весты» госпитализирован с тяжелыми травмами. 
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области. 

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