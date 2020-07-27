Страшная ночь: в Волжском за час в ДТП погибли три человека

Происшествия 27.07.2020 10:25
0
27.07.2020 10:25
Еще одна смертельная авария произошла в Волжском накануне ночью. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, около двух часов ночи 27-летний водитель, управляя автомашиной «Хендэ Солярис» на ул. Карбышева потерял контроль за дорожным движением, в результате машина врезалась в столб. Водитель скончался на месте.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало о другом смертельном ДТП в эту же ночь. Около трех часов ночи в районе трубного завода погибли два человека в результате столкновения двух автомобилей - «Лада Веста» и ВАЗ 211440. Погибли 26-летний водитель и 27-летний пассажир ВАЗа. 35-летний водитель «Лады Весты» госпитализирован с тяжелыми травмами.
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области.
Реклама
Пятеро погибших: под Волгоградом машина с пассажирами утонула в канале27.07.2020 13:10
Происшествия 27.07.2020 13:10
Силовики Волгоградской области рассказали подробности нападения с ножом на сотрудника Росгвардии27.07.2020 12:31
Происшествия 27.07.2020 12:31
Молодая женщина в Волгоградской области погибла в перевернувшейся машине27.07.2020 10:42
Происшествия 27.07.2020 10:42
На пляже под Волгоградом тяжело ранили сотрудника регуправления Росгвардии27.07.2020 09:41
Происшествия 27.07.2020 09:41
Молодые и доверчивые волгоградцы отдают бешеные деньги телефонным мошенникам27.07.2020 09:37
Происшествия 27.07.2020 09:37
В Волгоградской области один коттедж выгорел, второй – чудом спасли26.07.2020 16:24
Происшествия 26.07.2020 16:24
Под Волгоградом вспыхнули два коттеджа (ВИДЕО)26.07.2020 15:46
Происшествия 26.07.2020 15:46
В Волжском ночью в страшном ДТП разбились насмерть два человека (ВИДЕО)26.07.2020 12:50
Происшествия 26.07.2020 12:50
В Волжском сбили дачника26.07.2020 09:40
Происшествия 26.07.2020 09:40
В Волгоградской области перевернулась машина с 4-летним ребенком26.07.2020 09:29
Происшествия 26.07.2020 09:29
Семеро наглых: в Волгограде в кафе разгорелся массовый конфликт25.07.2020 19:32
Происшествия 25.07.2020 19:32
В Волгоградской области молодая женщина сожгла себя заживо25.07.2020 19:22
Происшествия 25.07.2020 19:22
В Волгоградской области пьяный водитель перевернул «Ладу» в кювет вместе с другом25.07.2020 10:06
Происшествия 25.07.2020 10:06
На мосту через Волжскую ГЭС сбили пенсионера25.07.2020 09:58
Происшествия 25.07.2020 09:58
В Волгограде тушат пожар около завода «Красный Октябрь»24.07.2020 12:36
Происшествия 24.07.2020 12:36
Реклама