18 детей трагически погибли в Волгоградской области с начала лета

Происшествия 24.07.2020 12:10
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24.07.2020 12:10
18 случаев гибели детей в результате внешних факторов зафиксированы в Волгоградской области с начала сезона, сообщает ИА «Высота 102». По информации ГУ МВД по региону, за неполные два месяца лета в автомобильных авариях погибли пятеро несовершеннолетних, четверо из них - в июле. Происшествия на воде унесли жизни 11 детей в Кировском и Советском районах Волгограда, а также в Калачевском, Нехаевском, Светлоярском и ряде других районов области. Кроме того, 12 детей выпали из окон по причине отсутствия контроля со стороны взрослых.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области
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