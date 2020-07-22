Предприниматели могут анализировать свои доходы и расходы в «Бизнес Портале»





Банк «Открытие» предложил владельцам малого и среднего бизнеса сервис «Финансовая аналитика» для ведения учета, анализа, планирования и контроля операций по счетам в интернет и мобильном банке «Бизнес Портал».

Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, теперь клиенты могут в режиме онлайн видеть баланс всех текущий счетов, операции по ним – все поступления и траты, наглядный график расходов и доходов за месяц и год, а также разницу между ними. Все совершаемые клиентами операции с использованием пластиковых карт автоматически распределяются по категориям. Вся финансовая аналитика предоставляется клиенту бесплатно.

Контролировать свои траты и планировать доходы с помощью «Бизнес Портала» очень просто. Финансовая аналитика доступна на главной странице «Бизнес-Портала» в разделе «Мои счета». На главной странице расположен виджет, на котором клиент может увидеть все свои траты за выбранный месяц, распределенные по статьям, с указанием суммы расходов по каждой из них. Информация формируется консолидировано по всем счетам клиента, открытым в банке по данной компании. Если ему требуется более детальная информация в виде графиков, он может получить их, развернув модуль одним кликом.

Кроме того, клиент может проанализировать расходы по интересующим его категориям (комиссии, платежи в бюджет, зарплата и т.д.) за определенный период времени, который он может установить самостоятельно: месяц, квартал или год. Расходы отражаются по всем категориям. При этом клиент может выбрать определенную категорию расходов, чтобы подробнее увидеть количество операций и сумму расходов по ней.

«Мы развиваем дистанционные сервисы для предпринимателей, и делаем их более информативным и максимально полезными. Новый сервис поможет упростить работу с движением средств - это полезный инструмент, который позволяет контролировать свои траты, следить за своими сбережениями и формировать бюджет. С помощью этой несложной финансовой аналитики предпринимателю не требуется лишний раз отвлекаться на запуск дополнительных программ, например бухгалтерских. Мы продолжим развивать функциональность услуги», - прокомментировала управляющий директор управления развития электронного бизнеса банка «Открытие» Надежда Дубикова.