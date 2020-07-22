45 лет назад очистные сооружения на острове Голодный избавили Волгоград от холеры





Ровно 45 лет назад в Волгограде на острове Голодный были запущены очистные сооружения канализации - до этого бытовые и промышленные стоки города без какой-либо очистки сбрасывались прямо в Волгу, а чистой питьевой воды катастрофически не хватало. Как рассказали ИА «Высота 102» в областном комитете ЖКХ и ТЭК, к концу 60-х годов в Волгограде нередки были вспышки кишечных инфекций из-за «грязных рук», город также пережил эпидемию холеры.





Строительство очистных сооружений на острове Голодный началось в 1969 году. В 1975 году была введена в эксплуатацию первая очередь. По данным специалистов, уже тогда качество волжской воды улучшилось в 10–100 раз по бактериальным показателям, в северной и центральной части города оно стало отвечать требованиям ГОСТ. С запуском второго блока очистных сооружений в 1978 году количество выпусков сократилось до 16, в том числе до 8 хозфекальных. В 2008 году на очистных сооружениях введена в строй станция ультрафиолетового обеззараживания. До этого очищенные стоки перед сбросом в Волгу хлорировали.





За прошедшие годы принципиальная схема очистки стоков не изменилась. На очистные сооружения на острове Голодном поступают стоки из Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Дзержинского, Центрального, Ворошиловского и Советского районов. На выпуске в Волгу очищенные сточные воды практически не отличаются от речной воды по составу.





Сейчас основная часть механической очистки ведется на главной канализационной насосной станции в пойме реки Царица, здесь установлены новые решетки. За сутки станция отсеивает из стоков до 10 кубометров мусора. Это снижает нагрузку на дюкеры, по которым стоки доставляются на остров Голодный.

Сами дюкеры были заменены в рамках подготовки города к приему гостей Чемпионата мира по футболу 2018 года. Была построена и резервная система электроснабжения очистных сооружений на острове.

В обозримом будущем будет достроен 4-й блок биологической очистки, а также реконструированы действующие сооружения биологической очистки. Проектируется блок доочистки стоков непосредственно перед сбросом в Волгу. Новый блок будет фильтровать уже очищенные сточные воды на дисковых фильтрах, это позволит снять остаточные загрязнения, что является абсолютным нововведением.



