Экономика

Волгоградстат порадовал новыми данными о росте зарплат во время пандемии

Экономика 22.07.2020 10:52
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22.07.2020 10:52


Пандемия и введение ограничительных мероприятий в Волгоградской области благостным образом сказались на зарплатах. Как сообщает ИА «Высота 102», согласно опубликованным сегодня данным Волгоградстата в январе-мае этого года средненачисленная номинальная зарплата на одного работника крупных, средних и малых предприятий региона составила 33946,3 тысячи рублей. В январе-апреле этого года она была меньше – 33594,1 тысячи рублей. 
Напомним, в апреле и мае в Волгоградской области из-за ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, не работали многие предприятия малого и среднего бизнеса в сферах общепита, бытовых услуг, транспорта и т.д. Однако это обстоятельство не только не испортило, но и улучшило один из главных показателей благосостояния жителей региона. 

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