Волгоградстат порадовал новыми данными о росте зарплат во время пандемии





Пандемия и введение ограничительных мероприятий в Волгоградской области благостным образом сказались на зарплатах. Как сообщает ИА «Высота 102», согласно опубликованным сегодня данным Волгоградстата в январе-мае этого года средненачисленная номинальная зарплата на одного работника крупных, средних и малых предприятий региона составила 33946,3 тысячи рублей. В январе-апреле этого года она была меньше – 33594,1 тысячи рублей.

Напомним, в апреле и мае в Волгоградской области из-за ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, не работали многие предприятия малого и среднего бизнеса в сферах общепита, бытовых услуг, транспорта и т.д. Однако это обстоятельство не только не испортило, но и улучшило один из главных показателей благосостояния жителей региона.



