В Волгограде на глазах инвалидов и престарелых спалили жилой дом





В Советском районе Волгограда на улице Криворожской сожгли частный дом. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС по региону, кирпичное строение площадью 24 квадратных метра полностью было охвачено огнем. Пожар произошел накануне около 21.00. Погибших и пострадавших нет. «Предполагаемая причина – занесение открытого источника огня неустановленными лицами», - пояснили в ведомстве.

Как стало известно информагентству, сгоревший дом находится по-соседству с территорией Волгоградского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.