Расследования

Страшные таблетки продала худеющему волгоградцу девушка из Кубани

Расследования 20.07.2020 14:54
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20.07.2020 14:54


23-летнюю жительницу Краснодарского края в Волгограде ожидает скамья подсудимых за незаконную продажу сильнодействущих веществ. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора области Оксана Черединина, по версии следствия, девушка продала через интернет волгоградцу таблетки Субутрамин. Свободный оборот этого препарата в России запрещен. Однако женщина активно рекламировала его в соцсетях, обещая покупателям волшебный эффект.
Расследование уголовного дела осуществлялось СЧ СУ Управления МВД России по Волгограду.
Вину в содеянном девушка, которая находится под арестом, полностью признала.
Ей грозит до 8 лет лишения свободы.
Субутрамин является анорексигенным лекарственным средством, усиливающим чувство насыщения. Препарат имеет ряд серьезных побочных эффектов, среди которых бессонница и депрессивное состояние.

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