В Волгограде бойцы спецназа задержали продавца героина

Происшествия 18.07.2020 08:57
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18.07.2020 08:57
Свертки с героином и 6-моноацетилморфином обнаружены у 42-летнего волгоградца. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону, количества наркотика хватило бы на изготовление 500 разовых доз.
42-летнего подозреваемого в сбыте запрещенных веществ задержали в Дзержинском районе сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков при поддержке бойцов полицейского отряда специального назначения «Гром».
Задержанным оказался житель Кировского района. Он сознался в содеянном и пояснил, что покупал наркотики через интернет-магазин для их дальнейшей продажи мелкими партиями. В одном из тайников, на который указал фигурант дела, обнаружено 15 героиновых доз.
За незаконный сбыт наркотиков в крупном размере мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
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