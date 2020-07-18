В Волгограде бойцы спецназа задержали продавца героина





Свертки с героином и 6-моноацетилморфином обнаружены у 42-летнего волгоградца. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону, количества наркотика хватило бы на изготовление 500 разовых доз.

42-летнего подозреваемого в сбыте запрещенных веществ задержали в Дзержинском районе сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков при поддержке бойцов полицейского отряда специального назначения «Гром».

Задержанным оказался житель Кировского района. Он сознался в содеянном и пояснил, что покупал наркотики через интернет-магазин для их дальнейшей продажи мелкими партиями. В одном из тайников, на который указал фигурант дела, обнаружено 15 героиновых доз.

За незаконный сбыт наркотиков в крупном размере мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.



