Заводы РУСАЛа победили в отраслевом конкурсе социальной эффективности





РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, сообщает о победе предприятий компании в XVII отраслевом конкурсе «Предприятие горнометаллургического комплекса высокой социальной эффективности», проводимом ГМПР по согласованию с Минпромторгом.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в конкурсе за 2019 год принимали участие 52 предприятия из 21 региона России с общей численностью работников 44,6% от числа работающих в горно-металлургическом комплексе.

В ходе конкурса номинанты оцениваются более чем по 90 показателям. В главной номинации «Социально-экономическая эффективность коллективного договора» победили сразу два предприятия РУСАЛа – Иркутский и Новокузнецкий алюминиевые заводы. Одно из самых современных предприятий в России и в мире Богучанский алюминиевый завод стал лидером в номинации «Развитие персонала». Эксперты высоко оценили эффективно выстроенную работу предприятия по подготовке кадров и комплексный подход в решении вопросов развития и обучения заводчан. На БоАЗе успешно работает система наставничества, а также налажено тесное сотрудничество с высшими и средне-специальными учебными заведениями, ведется постоянная работа по профориентации со школьниками Богучанского района. Благодаря этому БоАЗ не впервые был отмечен за успехи в реализации кадровой стратегии. За аналогичные достижения по итогам 2019 года отмечен также и Волгоградский алюминиевый завод.

В номинации «Охрана здоровья и безопасные условия труда» победил Ачинский глиноземный комбинат, а в направлении «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение» высокую оценку получил Братский алюминиевый завод. Предприятия РУСАЛа уже много лет занимают лидирующие позиции в конкурсе. Так, за все время его проведения Саяногорский алюминиевый завод становился победителем 10 раз, Красноярский и Братский алюминиевые заводы побеждали более 5 раз.

«Победа предприятий РУСАЛа в отраслевом конкурсе высокой социальной эффективности – это не только признание успешности реализуемой компанией стратегии в сфере работы с персоналом, но и значимый стимул продолжать совершенствовать подходы и инструменты по всем вопросам, касающимся раскрытия кадрового потенциала компании», – отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

Справка. Отраслевой конкурс «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» стартовал в 2002 году. Конкурс проводится Ассоциацией промышленников горнометаллургического комплекса России и Исполкомом Центрального Совета Горно-металлургического профсоюза России, по согласованию с Департаментом металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли РФ. Победители отраслевого конкурса будут рекомендованы для участия в конкурсе на соискание звания «Российская организация высокой социальной эффективности», проводимом правительством Российской Федерации.







