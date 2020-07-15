Сады Придонья: добрые дела нельзя откладывать на потом

Экономика 15.07.2020 13:15
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15.07.2020 13:15
Свыше 1000 литров соков за последний месяц получили дети в Волгограде и Москве от Садов Придонья. Ведущее предприятие агропромышленного комплекса, один из крупнейших налогоплательщиков в области продолжает поддерживать благотворительные инициативы общественных организаций и фондов, демонстрируя свою социальную ответственность.
Компания «Сады Придонья» выступает надежным партнером многих благотворительных инициатив, участвуя в различных общественных мероприятиях и акциях. За последний месяц компания выделила свыше 1000 литров соков для детей, находящихся на лечении, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
В этом году в связи с коронавирусной инфекцией были перенесены ряд крупных мероприятий, в числе которых XI Всемирные детские игры победителей – одно из самых значимых соревнований для детей, перенесших онкологические заболевания.
«Наша компания давний партнер фонда «Подари жизнь», организатора и идейного вдохновителя этих игр, – говорит руководитель отдела информации и PR компании «Сады Придонья» Елена Нечипоренко. – Поэтому на просьбу фонда о помощи детям, находящимся на лечении в крупных московских клиниках, компания сразу откликнулась. Для нас очень важно сохранить адресную помощь, ведь мы понимаем, что пандемия пандемией, а дети меньше болеть не стали. Мы стараемся оказывать содействие нашим партнерам».
Сады Придонья также поддержали акцию Российского детского фонда, которые организовали сбор продукции для детей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. В компании уверены, что проявлять заботу и внимание социально-незащищенным слоям населения и помогать общественным организациям необходимо на регулярной основе.
Несмотря на то, что сегодня многие мероприятия отменены или перенесены, появились новые формы проведения. Так совместно с общественной организацией «Профессионалы социального питания и оздоровления населения» компания «Сады Придонья» запустили новый проект – городскую спортивно-развлекательную онлайн спартакиаду «Мама, папа, я – дружная семья».⠀Основная часть спартакиады пройдет в онлайн формате, а финал и награждение победителей планируется провести в парке Раздолье (территория от Интерактивного музея «Россия. Моя история» до Астраханского моста).
Напомним, Сады Придонья являются крупным налогоплательщиком: объем налогов группы компаний за 2019 год составил около одного миллиарда рублей, все налоги платятся исключительно в бюджеты Российской Федерации. В компании большое внимание уделяют вопросам реализации социальных проектов. Главное – не оставаться равнодушным и помнить, что для кого-то именно сейчас помощь может оказаться спасительной, ведь добрые дела нельзя откладывать на потом.
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