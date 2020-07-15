Происшествия 15.07.2020 10:50
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15.07.2020 10:50
Смертельная авария произошла накануне вечером в Клетском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, 29-летний водитель, управляя автомобилем "ГАЗ-52" (бензовоз), не уступил дорогу на перекрестке и совершил столкновение с "Hyundai Elantra" под управлением 39-летнего водителя. Легковушка следовала по главной дороге.
Авария произошла на 37 км автодороги "Лог - Новогригорьевская - Клетская". В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте. После ДТП начался пожар. Обе автомашины уничтожены огнем полностью.
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