В Волгоградской области горит магистральный газопровод











Возгорание на магистральном подземном газопроводе произошло сегодня в Котельниковском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном управлении МЧС, сообщение о пожаре, возникшем недалеко от поселка Ленина, поступило в оперативные службы около 14:00. На месте происшествия работают пожарные расчеты.

Горение происходит на ответвлении от магистрального федерального газопровода "Починки-Изобильное" на Котельниковский район. Площадь пожара составляет около 10 кв.м. В ликвидации возгорания используется бульдозер, с помощью которого осуществляется просыпка грунта.

Перекрыт отвод на компрессорную станцию повышенного давления централизованного трубопровода. Утечка газа также перекрыта. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.