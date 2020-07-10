Экономика

Более 30 тысяч заявок на ипотеку Сбербанка жители Поволжья подали онлайн

Экономика 10.07.2020 17:39 Новости компаний
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10.07.2020 17:39 Новости компаний


По итогам первого полугодия 2020 года жители Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областей подали более 86 тысяч заявок на ипотеку Сбербанка. Более 30 тысяч из них было подано онлайн с помощью сервиса ДомКлик. Таким образом количество онлайн-заявок превысило 35% от общего числа, сообщила ИА «Высота 102»  пресс-служба банка.
По программам «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» и «Ипотека 2020» за первое полугодие было подано свыше 11 тысяч заявок, более 38%из них – онлайн.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:
«Мы стремимся постоянно улучшать онлайн сервисы, чтобы клиенты Сбербанка могли решить большинство своихвопросов в удобное для них время и в удобном месте. Что касается приобретения жилья, то сегодня с помощью ДомКлик можно провести большинство операций по сделке онлайн, сохраняя время на общение с семьей и близкими».
Напомним, с 7 июля Сбербанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам на 0,5 процентных пункта. Ранее Сбербанк также снизил ставки по основным ипотечным программам — в мае 2020 года снижение составило до 0,8 процентных пункта.
Рассчитать условия кредита и подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой можно онлайн на DomClick.ru.

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