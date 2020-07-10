



По итогам первого полугодия 2020 года жители Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областей подали более 86 тысяч заявок на ипотеку Сбербанка. Более 30 тысяч из них было подано онлайн с помощью сервиса ДомКлик. Таким образом количество онлайн-заявок превысило 35% от общего числа, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.

По программам «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» и «Ипотека 2020» за первое полугодие было подано свыше 11 тысяч заявок, более 38%из них – онлайн.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Мы стремимся постоянно улучшать онлайн сервисы, чтобы клиенты Сбербанка могли решить большинство своихвопросов в удобное для них время и в удобном месте. Что касается приобретения жилья, то сегодня с помощью ДомКлик можно провести большинство операций по сделке онлайн, сохраняя время на общение с семьей и близкими».

Напомним, с 7 июля Сбербанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам на 0,5 процентных пункта. Ранее Сбербанк также снизил ставки по основным ипотечным программам — в мае 2020 года снижение составило до 0,8 процентных пункта.

Рассчитать условия кредита и подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой можно онлайн на DomClick.ru.



