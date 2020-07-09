Волгоградским работодателям напомнили об уплате страховых взносов за работников-мигрантов





Физические лица, привлекающие работников из стран ближнего зарубежья, обязаны уплачивать за мигрантов страховые взносы в Пенсионный фонд. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УФНС России по Волгоградской области, до введения ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, на территорию Волгоградской области въехали несколько тысяч мигрантов.

С иностранными гражданами заключаются гражданско-правовые договоры о выполнении работ (оказании услуг) для личных, домашних и других нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Физические лица, выплачивающие иностранным гражданам за выполненную работу денежные и иные вознаграждения, признаются страхователями по обязательному пенсионному страхованию и обязаны встать на учет в налоговом органе по месту своей регистрации в качестве плательщика страховых взносов. Для этого в любой налоговый орган по выбору подается заявление о постановке на учет.

Исчислять и уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование следует ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем осуществления выплат работнику, из расчета 22% от суммы выплаты.

Кроме того, данная категория плательщиков страховых взносов представляет в налоговый орган по месту своего жительства расчеты по страховым взносам не позднее 30 числа месяца следующего за окончанием первого квартала, полугодия, девяти месяцев и календарного года. Для физических лиц допускается представить расчет только за тот отчетный период, в котором производились выплаты по договорам гражданско-правового характера.



