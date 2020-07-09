В Волгоградской области излечившиеся от коронавируса пациенты массово выписываются из больниц





Вторые сутки подряд в Волгоградской области число выздоровевших значительно превышает количество заболевших коронавирусом. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сегодняшние данные правительственного сайта стопкоронавирус.рф, за сутки в Волгоградской области COVID-19 был подтвержден у 88 человек, тогда как 167 вылечились.

Летальных исходов за минувшие сутки не зарегистрировано.

Вчера, напомним, заболевших было 89, а вылечившихся 144.

Всего коронавирусом в Волгоградской области заболели 7146 человек, из которых 3731 выздоровели и 45 скончались.



