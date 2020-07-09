В Волгоградской области излечившиеся от коронавируса пациенты массово выписываются из больниц

Здравоохранение 09.07.2020 11:48
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09.07.2020 11:48
Вторые сутки подряд в Волгоградской области число выздоровевших значительно превышает количество заболевших коронавирусом. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сегодняшние данные правительственного сайта стопкоронавирус.рф, за сутки в Волгоградской области COVID-19 был подтвержден у 88 человек, тогда как 167 вылечились.
Летальных исходов за минувшие сутки не зарегистрировано.
Вчера, напомним, заболевших было 89, а вылечившихся 144.
Всего коронавирусом в Волгоградской области заболели 7146 человек, из которых 3731 выздоровели и 45 скончались.
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