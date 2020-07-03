В Волгограде дело об убийстве подростка на улице дошло до суда





Перед судом в Волгограде предстанет 20-летний местный житель, ранее судимый за кражу, угрозу убийством, причинение ножевых ранений. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, он обвиняется в убийстве 16-летнего студента колледжа в ходе конфликта на улице.

По версии следствия, вечером 29 января текущего года обвиняемый, проходя по улице рядом с одним из кафе в Дзержинском районе Волгограда, задел плечом 16-летнего парня. Молодой человек сделал на это замечание, за что получил два ножевых ранения в область шеи и спины. От полученных ран подросток скончался на месте.

После совершения преступления злоумышленник скрылся, избавившись по дороге от орудия убийства. Вину в содеянном он признал частично.

Ранее "Высота 102" сообщала, что молодого человека "скорая помощь" доставила в больницу в бессознательном состоянии с улицы Новодвинской в Дзержинском районе. Однако спасти его не удалось.

Подозреваемого в убийстве задержали уже дома полицейские, сопротивления он не оказал. Известно, что он застирал от крови свою одежду, чтобы избавиться от следов преступления.

Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области. Обвиняемый находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.



