Вид сверху: дублер Второй продольной в Волгограде все ровнее и реальнее

Общество 02.07.2020 21:48
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02.07.2020 21:48
Строительство продолжения улицы Электролесовской сегодня снял с воздуха оператор ИА «Высота 102». Сейчас возведение 1,5 км участка дороги-дублера, соединяющей Советский и Кировский районы Волгограда, находится на этапе полного завершения формирования щебеночной подушки. На очереди - укладка двухслойного покрытия проезжей части. К 1 ноября участок четырехполосной транспортной артерии должен быть готов. Работы с зимы 2019 года ведут бригады муниципального предприятия «ДСЭР Советского района». В дальнейших планах - возведение второго отрезка дороги – от ТРК «Акварель» до соединения с улицей Кирова. Проект предусматривает не только сооружение полноценного соединительного проезда, но и создание инфраструктуры с тротуарами, парковочными карманами, ливневой канализацией и освещением. Общая протяженность новой магистрали, которая позволит продлить Первую Продольную магистраль и организовать полномасштабный дублер Второй Продольной на протяжении шести районов Волгограда - от Тракторозаводского до Кировского - составит 3,8 километра.
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