



Волгоградское УФАС признало недостоверной рекламу скандального автосалона «Волга-Град», распространяемую в интернете. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном ведомстве, салон рекламировал продажу автомобилей по низким кредитным ставкам, однако в реальности эти ставки были гораздо выше. Речь идет о следующих текстах: «Лада XRAY в Волгограде от 483 410 р. Кредит от 2,9%. Первый взнос в подарок. Оставьте заявку! volga-grad.ru Адрес и телефон Волгоград»;

- «Lada Granta цены от 313 410 р Скидка 121 490 р. Кредитная ставка от 2,9% ОСАГО в подарок. Онлайн-заявка. volga-grad.ru Адрес и телефон Волгоград»,

Распространителям ненадлежащей рекламы – ООО «Яндекс», ООО «100 АП», ООО «Альянсавто», ООО «АвтоРитм - предписано привести ее в соответствии с законодательством. В отношении этих компаний также возбуждены административные дела.

Между тем, граждане, которые почувствовали себя обманутыми недостоверной рекламой автосалона, расположенного на улице Неждановой, 6а, ожидают также соответствующей реакции на происходящее от правоохранительных органов. В Волгоградском УФАС сообщили, что заявители указывали в своих обращениях на нарушение прав потребителей, а также признаки мошенничества со стороны автосалона. В частности, они указывали, что, заманивая граждан привлекательными ставками автокредитов и невысокими ценами на автомобили, автосалон «Волга-град» далее психологически обрабатывает клиентов долгим и томительным ожиданием нового автомобиля, длительной бумажной волокитой, итогом которой становится торопливое подписание договоров купли-продажи транспортных средств (в отдельных случаях даже в ночное время) с навязанными дополнительными условиями и завышенной ценой автомобиля и кредитной ставкой. Волгоградцы, которые также обращались в редакцию ИА «Высота 102», также называли «издевательством» все то, что происходило с ними в салоне. «Мы приехали в салон утром и еле вырвались уже почти ночью, - рассказала одна из женщин. – Нам постоянно говорили, что нужно немного подождать, и так было почти целый день. В конечном итоге мы подписали договор, лишь бы быстрей все закончилось, и только потом поняли, какая там безумная процентная ставка по кредиту!».

В части вопросов, решение которых не входит в компетенцию антимонопольного органа, обращения с уведомлением граждан, направивших данные обращения, перенаправлялись соответственно в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, Управление МВД по Волгоградской области, а также в прокуратуру Волгоградской области. Однако до сих пор ничего не известно о том, возбуждены ли уголовные дела по этим заявлениям. Между тем, в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области сообщили о том, что обращения граждан на недобросовестные действия АЦ «Волга-Град» (осуществляющем ранее свою деятельность под юридическим лицом ООО «Виктори») поступают в ведомство с начала 2019 года. В последующем обращения стали поступать на тот же автосалон, но уже на другое юридическое лицо (ООО «СВ Групп»). Из пяти обращений одно по признакам совершения мошеннических действий было направлено в ГУ МВД России по Волгоградской области; по 3 обращениям даны ответы разъяснительного характера; по 1 обращению было вынесено распоряжение о проведении документарной проверки. Но в связи с непредставлением ООО «СВ Групп» документов в установленный распоряжением срок (за что судом ООО «СВ Групп» привлечено к административной ответственности по ч.2 ст. 19.4.1 КоАП РФ в виде штрафа в размере 20 000 рублей), установить факты нарушений прав потребителя, по информации Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, не представилось возможным.

В 2020 году в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области поступило уже 25 обращений потребителей, 6 из них поступило из органов прокуратуры, 5 из них по признакам совершения мошеннических действий направлено в ГУ МВД России по Волгоградской области, 2 обращения, по признакам нарушения законодательства о рекламе направлены в УФАС по Волгоградской области, по 21 обращению даны ответы разъяснительного характера, 4 обращения находятся в стадии рассмотрения. В 2020 года в рамках рассмотрения двух поступивших обращений было вынесено 2 распоряжения о проведении внеплановых документарных проверок. Однако в связи с ограничительными действиями из-за распространения коронавирусной инфекции провести такие проверки оказалось невозможным, заявили в Управлении Роспотребнадзора.







