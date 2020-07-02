На волгоградском «КАУСТИКе» появится новая современная лаборатория





Специалисты АО «КАУСТИК» совместно с представителями фирм-поставщиков начали монтаж оборудования новой лаборатории Центра технической поддержки, которая будет связана с производством гидроксида магния (ГОМ) и поливинилхлорида (ПВХ).

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, создание нового исследовательского центра обусловлено развитием всего производственного комплекса предприятий группы «НИКОХИМ», а также необходимостью углубленной технической и технологической поддержки клиентов.

В один из корпусов, расположенном на промплощадке «КАУСТИКа», переносится как уже имеющееся, так и закупаемое оборудование, необходимое для исследований в сфере производства ГОМ и ПВХ. Новые современные лабораторные установки компания приобретает в Италии, Германии, Швеции, Китае, Голландии и Бельгии. К этому дню уже поступили линии для производства пленок и ПВХ-компаундов, установка аппретирования гидроксида магния, электронный сканирующий микроскоп и др. Общие затраты на строительные работы и покупку оборудования превысят 50 млн. рублей.

Новую лабораторию, в которой специалисты предприятия буду проводить исследования в сфере производства гидроксида магния и поливинилхлорида, на «КАУСТИКе» планируют открыть уже в этом году. Лабораторными испытаниями займутся сотрудники Центра технической поддержки, которые пройдут обучение в специальных учебных центрах и у официальных представителей фирм-производителей оборудования.

Суспензионный поливинилхлорид и гидроксид магния входят в основную группу товаров, которые «НИКОХИМ» производит и поставляет не только российским потребителям, но и за пределы России – в страны Европы, Азии, Америки.

Напомним, что в прошлом году предприятия группы на 35,3% увеличили производство ГОМ и на 76,1% его экспорт. Этот современный химический продукт, который на площадке «КАУСТИКа» выпускается с 2015 года, применяется в самых разных сферах. Гидроксид магния - высокоэффективная добавка для производства практически всех типов пластиков. В производстве полимерных изделий он используется в качестве эффективного безгалогенного антипирена и подавителя дыма. Кроме этого гидроксид магния применяется при изготовлении добавок к смазочным маслам, в фармацевтике – при производстве антацидных и других магнийсодержащих препаратов. Среди самых известных сфер применения ГОМ – проводка в автомобилях и телекоммуникационных системах, реле, корпуса, изоляция и соединительные части электрооборудования, напольные покрытия, пластиковые панели и даже детские игрушки.



