Экология

В проблемном районе Волгоградской области разгорелся новый экологический конфликт

Экология 28.06.2020 12:49
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28.06.2020 12:49




В Светлоярском районе Волгоградской области – очередной конфликт между чиновниками и защитниками экологии. Как сообщает ИА «Высота 102», на сей раз спор возник между представителями администрации Светлоярского района и Виктором Ахметшиным, главой Дубовоовражного сельского поселения. По словам главы, претензии к нему возникли из-за пруда, который находится в селе и обеспечивает водоснабжение домовладений, где проживают около 2-х тысяч человек. «В администрации района раздали «своим» людям участки для покоса в районе озера Сарпы, куда мы периодически сливаем воду с нашего водоема. Гидротехническое сооружение функционирует на законных основаниях, однако из-за сброса воды периодически затапливает участки для сенокоса. Это не нравится тем, кому там выдали землю. Причем чиновникам все равно, что из-за недостатка воды озеро осушается. А там обитают три вида краснокнижных птиц. Видимо, им надоело с нами воевать из-за этого пруда, и администрация Светлоярского района размежевала нашу дамбу, которую грозятся снести, ведь она теперь относится к территории района. Даже страшно представить, что будет с прудом и будет ли он вообще, если они выполнят угрозу и снесут дамбу», - рассказал Виктор Ахметшин. 
По его словам, вот уже несколько дней он со своими сторонниками вынужден едва ли не обороняться от попыток представителей администрации района вмешаться в процесс регулирования уровня воды в пруду. «Мне нужно покосить камыш около пруда из-за требований пожарной безопасности. Мы немного слили воду и снова сюда примчались из администрации района. Вызывали даже полицию. Стражи порядка, разобравшись, в чем дело, пригрозили наказать работников администрации за ложный вызов», - говорит Виктор Ахметшин.
По словам главы поселения, в ситуацию вмешались члены Экологического совета при Волгоградской областной думе. «Пока в администрации Светлоярского района притихли, но не факт, что сюда не пригонят тяжелую технику и не снесут дамбу. Но мы будем защищаться до последнего», - пообещал Виктор Ахметшин. 

 

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