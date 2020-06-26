Расследования

Под Волгоградом сотрудницу банка осудили за попытку «подстраховать» брата

Расследования 26.06.2020 11:39
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26.06.2020 11:39


Управляющей операционным офисом одного из банков в станице Кумылженская Евгении Ж. за мошенничество назначено условное наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона. Расследование уголовного дела осуществлялось сотрудниками  УФСБ России по  Волгоградской области.

Судом установлено, что в марте 2019 года Евгения Ж., желая оказать материальную поддержку своему брату, получившему бытовую травму, предоставила страховщику банка ложные сведения о якобы наступлении у родственника страхового случая, с целью получения им страховой выплаты. Используя свое служебное положение, подсудимая внесла в чужой страховой полис данные о фамилии и дате рождения брата, заверив его штампом не осведомленной о совершаемом преступлении сотрудницы операционного офиса, находящейся в её прямом подчинении.  При этом подсудимая знала о том, что её брат не является страхователем и права на получение страховой выплаты не имеет. Родственнику же девушка сообщила, что попробует организовать ему получение страховой выплаты в связи с полученной им в 2018 году травмой, как члену семьи сотрудника банка, скрыв при этом криминальный характер своих действий. В результате умышленных действий Евгении Ж. создана видимость наступления страхового случая, влекущего обязанность страховой выплаты в размере 89 000 рублей.  Однако, довести свой преступный умысел до конца подсудимая  не смогла, по причине выявления управлением безопасности компании подложности представленных страхователем сведений, в связи с чем, страховая выплата произведена не была.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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