Паразитов нашли в глазах у пятерых жителей Волгоградской области





Пять случаев заболевания дирофиляриозом зарегистрировано в Волгоградской области с начала года, сообщает ИА "Высота 102". По информации территориального управления Роспотребнадзора, ежегодно в регионе регистрируются от 1 до 13 случаев трансмиссивного гельминтоза – дирофиляриоза. В 2019 году зарегистрировано 16 случаев, а за 5 месяцев текущего года – 5 случаев.

Дирофиляриоз - опасное заболевание, вызываемое паразитами рода Dirofilaria в организме собак. Редко заболевание выявляют и у человека. Переносят заразу комары.

Инкубационный период после заражения может длиться до 30 дней, а может затянуться на пару лет. Симптомы дирофиляриоза зависят от формы течения.



