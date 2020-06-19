Здравоохранение

Паразитов нашли в глазах у пятерых жителей Волгоградской области

Здравоохранение 19.06.2020 14:25
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19.06.2020 14:25


Пять случаев заболевания дирофиляриозом зарегистрировано в Волгоградской области с начала года, сообщает ИА "Высота 102". По информации территориального управления Роспотребнадзора, ежегодно в регионе регистрируются от 1 до 13 случаев трансмиссивного гельминтоза – дирофиляриоза. В 2019 году зарегистрировано 16 случаев, а за 5 месяцев текущего года – 5 случаев.
Дирофиляриоз - опасное заболевание, вызываемое паразитами рода Dirofilaria в организме собак. Редко заболевание выявляют и у человека. Переносят заразу комары.
Инкубационный период после заражения может длиться до 30 дней, а может затянуться на пару лет. Симптомы дирофиляриоза зависят от формы течения. 

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