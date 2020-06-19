Экономика

Клиентам банка «Открытие» предложат новые стратегии инвестиций

Экономика 19.06.2020 16:18 Новости компаний
0
19.06.2020 16:18 Новости компаний


Клиенты банка «Открытие» смогут заработать на e-commerce и на рынке смартфонов: во время пандемии компании именно из этих сегментов помогли людям во всем мире пережить самоизоляцию. Новые стратегии доступны для покупателей классических полисов ИСЖ «Драйвер» от «Росгосстрах Жизнь», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Стратегия «Электронная коммерция» позволит заработать на акциях ключевых компаний Запада и Востока в сфере e-commerce. В корзину стратегии входят бумаги мирового лидера в этой области, американской Amazon, которая входит в список компаний с капитализацией более $1 трлн; аргентинской MercadoLibre, лидера среди компаний онлайн-ритейла в Латинской Америке; китайской JD.com, успешного и быстро растущего маркетплейса, а также американской Ebay, главного в мире онлайн-аукциона .
Стратегия «Смартфоны» предлагает заработать на компаниях-лидерах отрасли производства девайсов и технологий для них. Смартфон уже привычно занимает существенную роль в жизни каждого современного человека, и его влияние продолжает расти. Теперь популярные девайсы — это не только средства связи, но и портативное рабочее место, личный помощник по спорту или планированию бюджета. Поэтому в состав стратегии входят бумаги южнокорейской Samsung, которая прочно ассоциируется с качественными смартфонами, американская Google (Alphabet), чьи планы по производству собственной линейки смартфонов вызывают интерес, японская Sony (специализируется на выпуске домашней и профессиональной электроники, смартфонов, игровых приставок PlayStation) и североамериканский производитель полупроводников Broadcom, чья продукция установлена внутри многих смартфонов и в бытовой технике.
«С каждым годом возможности технологий растут, смартфоны становятся все более незаменимыми и выполняют все больше функций. Даже онлайн-шопинг перемещается в смартфоны. Мир становится все более цифровым, а опыт пандемии и всемирной самоизоляции показал, что смартфоны и интернет-магазины стали критично важны для всех», - говорит руководитель по развитию инвестиционно-страховых продуктов ООО СК «Росгосстрах Жизнь» Владимир Тураев.
Новые стратегии доступны для покупателей ИСЖ «Драйвер» сроком на 3 года, минимальный размер страхового взноса – 50 000 рублей. Доход выплачивается в конце действия программы при положительной динамике инвестиционной стратегии.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Урны, контейнеры. 95 50 05; 95 50 06

Защитные бязевые и неопреновые маски
Экономика
19.06.2020 13:26
Экономика 19.06.2020 13:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.06.2020 12:31
Экономика 19.06.2020 12:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.06.2020 21:25
Экономика 18.06.2020 21:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.06.2020 17:45
Экономика 18.06.2020 17:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.06.2020 16:28
Экономика 18.06.2020 16:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.06.2020 16:12
Экономика 18.06.2020 16:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.06.2020 13:54
Экономика 18.06.2020 13:54
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.06.2020 11:38
Экономика 18.06.2020 11:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.06.2020 17:45
Экономика 17.06.2020 17:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.06.2020 16:09
Экономика 17.06.2020 16:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.06.2020 13:09
Экономика 17.06.2020 13:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.06.2020 11:19
Экономика 17.06.2020 11:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.06.2020 19:34
Экономика 16.06.2020 19:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.06.2020 14:56
Экономика 16.06.2020 14:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.06.2020 13:58
Экономика 16.06.2020 13:58
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:07
В комитете сельского хозяйства Волгоградской области – очаг коронавирусаСмотреть фотографии
16:56
Утечка зафиксирована на нефтепроводах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:18
Клиентам банка «Открытие» предложат новые стратегии инвестицийСмотреть фотографии
16:18
Футбольное поле "Волгоград Арены" дожило до реновацииСмотреть фотографии
15:39
Глава Минздрава России прилетит в Волгоград накануне Дня медикаСмотреть фотографии
14:33
Волжан в Волгоградской области массово проверят на трезвостьСмотреть фотографии
14:25
Паразитов нашли в глазах у пятерых жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:34
На «КАУСТИКе» началась защита научных работ студентов бакалавров и магистров базовой кафедры ВолгГТУСмотреть фотографии
13:26
В Москве за аферу с угоном внедорожника идет под суд житель Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:24
Конституция с новыми поправками появилась в магазинах ВолгоградаСмотреть фотографии
12:31
Банк «Открытие» предлагает новые условия кредитования военнослужащимСмотреть фотографии
11:35
Один умер и 107 заболели: коронавирус не отпускает Волгоградскую областьСмотреть фотографии
10:58
Изуродованный танками асфальт в Волгограде обещают вылечитьСмотреть фотографии
10:42
Житель Ростова-на-Дону погиб в лобовом ДТП с фурой в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:20
На рынке в Волгограда снова «выловили» небезопасную рыбуСмотреть фотографии
10:17
Волгоградский бизнес стал в четыре раза чаще пользоваться сервисом «умной рекламы»Смотреть фотографии
09:46
Мимо Волгограда: в Волжском начался опрос жителей по проекту века на АхтубеСмотреть фотографии
09:24
УФНС России по Волгоградской области ищет юристовСмотреть фотографии
22:49
СК выложил новое видео подозреваемого в убийстве студента-иностранца в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:17
Осторожно, там бриллианты!: волгоградских чиновников учат бдительностиСмотреть фотографии
19:36
Солдатам стало плохо на репетиции парада в раскаленном ВолгоградеСмотреть фотографии
18:03
Танки «вспахали» асфальт на улице Мира в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:45
Держатели карт Mastercard банка «Открытие» смогут в числе первых в России оплачивать покупки с Mi Smart Band 4 NFCСмотреть фотографии
17:41
Глава Урюпинского района положил глаз на мандат главного единоросса Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:28
Банк «Открытие» стал генеральным партнером бренда «Сделано в России»Смотреть фотографии
16:27
В Волгограде отменили «обеденный перерыв» для общественного транспорта в выходные дниСмотреть фотографии
16:02
Финансовый вопрос помешал суду рассмотреть дело о поджоге дома волгоградского губернатораСмотреть фотографии
15:52
В Волгограде больного коронавирусом депутата отправили под «домашний арест»Смотреть фотографии
15:10
Пандемия сохранила большие долги по зарплате в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:54
Администрация Волгоградской области берет в долг больше 3 миллиардов рублейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 