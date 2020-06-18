Держатели карт Mastercard банка «Открытие» смогут в числе первых в России оплачивать покупки с Mi Smart Band 4 NFC
Экономика 18.06.2020 17:45 Новости компаний
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18.06.2020 17:45 Новости компаний
Банк «Открытие» в партнёрстве с Mastercard одним из первых российских банков предложил своим клиентам возможность оплачивать покупки в одно касание браслетом Mi Smart Band 4 NFC, сообщает пресс-служба. Браслет с возможностью подключения платёжной функции – ожидаемая новинка в линейке ведущего китайского производителя электроники Xiaomi.
Россия – первая страна, где доступна модель Mi Smart Band 4 NFC с полноценной платежной функциональностью, и этот сервис доступен только держателям карт Mastercard. Чтобы подключить платежи, необходимо установить на своем смартфоне приложение Mi Fit (доступно для платформ iOs и Android), активировать в нем фитнес-браслет с помощью учетной записи MiAccount и во вкладке «Банковская карта» в приложении добавить информацию о карте Mastercard. Клиенты банка «Открытие» одними из первых пользователей в мире получили возможность оценить преимущества умного устройства от Xiaomi.
Для оплаты c помощью Mi Smart Band 4 NFC не нужно иметь при себе банковскую карту или смартфон. Покупки легко и быстро совершать во время прогулок или тренировок, по пути в офис или спортклуб. При этом владельцы карт «Открытия» продолжат копить бонусы и пользоваться всеми преимуществами программ лояльности Mastercard и банка.
«Популярность сервисов бесконтактной оплаты стремительно растет, особенно в последние месяцы. В сотрудничестве с Mastercard мы рады предложить возможность безопасно и удобно оплачивать свои покупки и владельцам смарт-устройств Xiaomi», - отметил Дмитрий Бочеров, начальник управления транзакционного бизнеса банка «Открытие».
С более подробной информацией о новом сервисе можно ознакомиться на сайте банка по адресу https://www.open.ru/mismartband.
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