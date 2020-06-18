Финансовый вопрос помешал суду рассмотреть дело о поджоге дома волгоградского губернатора

Расследования 18.06.2020 16:02
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18.06.2020 16:02
Краснооктябрьский районный суд Волгограда вернул генеральному прокурору два уголовных дела, объединяющим эпизодом которых является поджог дома губернатора Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, уголовные дела возвращены в надзорное ведомство для устранения препятствий их рассмотрения судом. Такое решение принято в связи с тем, что в обоих уголовных делах не указан размер ущерба, который нанесли бы подсудимые, если бы довели свой преступный умысел до конца.
В умышленном уничтожении чужого домовладения - дома волгоградского губернатора на Латошинке, а также в поджоге чужого автомобиля и причинении вреда здоровью коммерсанту обвиняются трое человек - Дмитрий Ушаков, Иван Железняков и Виталий Семисотнов. Несмотря на одинаковые обвинения, уголовных дел два. По одному проходят Железняков и Ушаков, а по другому - Семисотнов. Все материалы рассматривает Краснооктябрьский районный суд Волгограда. На текущей неделе в районном суде возобновилось рассмотрение указанных уголовных дел, которые в апреле текущего года были отложены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Напомним, что поджог стены частного дома в поселке Латошинка произошел ночью 16 ноября 2016 года. Неизвестные лица проникли во двор коттеджа и при помощи легковоспламеняющейся жидкости пытались поджечь стену дома. Учитывая, что указанное жилое помещение находилось в пользовании губернатора Волгоградской области и его семьи, и что преступление могло быть связано со служебной деятельностью главы региона, по данному факту СУ СКР по Волгоградской области, которым на том момент руководил Михаил Музраев, были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога) и ч. 3 ст. 30 и ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности) УК РФ.
Следствие установило причастных к преступлению: пятерых участников организованной преступной группы, лидером которой был бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов, который после задержания дал показания на волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова и Музраева.
Позднее обвинение было переквалифицировано, а генералу было вменено совершение преступления по п. "а" ч. 2 ст. 205 (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) УК РФ. С 11 июня 2019 года Зубков и Музраев содержатся с следственном изоляторе "Лефортово" в Москве. Свою вину они не признают.
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