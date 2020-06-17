Экономика

Волгоградцы добросовестно отчитываются о доходах

Экономика 17.06.2020 17:45
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17.06.2020 17:45


Более 100 тысяч деклараций формы 3-НДФЛ за 2019 год уже поступило от физических лиц Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по региону, несмотря на пандемию данный показатель соответствует аналогичному периоду прошлого года.
При этом количество физических лиц, обратившихся в налоговые органы за получением налоговых вычетов с каждым годом увеличивается. Так, за 5 месяцев 2020 года 85 тысяч налогоплательщиков в представленных декларациях заявили на возврат из бюджета налога в сумме почти 3 миллиарда рублей, что на 7,5% выше, чем было заявлено в прошлом году за такой же период.
В УФНС напомнили, что декларационная кампании по НДФЛ в этом году продлена на три месяца и завершится для граждан, обязанных отчитаться о доходах, 30 июля. Ранее это надо было сделать до 30 апреля, однако в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, а также в рамках мер по обеспечению устойчивого развития экономики РФ, было принято решение продлить на три месяца срок представления налогоплательщиками и налоговыми агентами налоговых деклараций, расчетов, бухгалтерской (финансовой) отчетности и других документов.
При этом оплатить налог нужно в прежние сроки - до 15 июля 2020 года. 
На граждан, представляющих декларацию формы 3-НДФЛ за 2019 год только для получения налоговых вычетов, установленный срок подачи декларации - 30 июля 2020 года - не распространяется. Они могут направить ее в налоговый орган в течение всего года.
Напомним, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции личный прием и обслуживание налогоплательщиков в налоговых инспекциях региона было возобновлено с 15 июня исключительно по предварительной записи. При посещении налогового органа в обязательном порядке необходимо применять средства индивидуальной защиты.

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