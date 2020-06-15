



Оправдательный приговор вынес Тракторозаводский райсуд по делу о незаконном обороте черной игры русского осетра. На скамье подсудимых находилась жительница Волгограда по фамилии Абулашвили, которая купила у частного лица для личного использования три банки деликатеса. Продавец даров моря также стал фигурантом уголовного дела, выделенного в отдельное производство.

Купленную икру Абулашвили хранила у себя дома, чем причинила, как полагали правоохранители, ущерб государству в сумме почти 200 тысяч рублей. Суд установил, что следователи не обнаружили и не изъяли саму икру – предмет преступного посягательства. «Это лишило возможности суд сделать достоверные выводы о виде водного биологического ресурса и отнесении его к перечню видов, охраняемых международными договорами России», - уточнили в районном суде.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.