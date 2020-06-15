Расследования 15.06.2020 17:37
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15.06.2020 17:37
Оправдательный приговор вынес Тракторозаводский райсуд по делу о незаконном обороте черной игры русского осетра. На скамье подсудимых находилась жительница Волгограда по фамилии Абулашвили, которая купила у частного лица для личного использования три банки деликатеса. Продавец даров моря также стал фигурантом уголовного дела, выделенного в отдельное производство.
Купленную икру Абулашвили хранила у себя дома, чем причинила, как полагали правоохранители, ущерб государству в сумме почти 200 тысяч рублей. Суд установил, что следователи не обнаружили и не изъяли саму икру – предмет преступного посягательства. «Это лишило возможности суд сделать достоверные выводы о виде водного биологического ресурса и отнесении его к перечню видов, охраняемых международными договорами России», - уточнили в районном суде.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.
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