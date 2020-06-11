Экономика

Сбербанк примет участие в Семейном финансовом фестивале

Экономика 11.06.2020 13:51 Новости компаний
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11.06.2020 13:51 Новости компаний


Эксперты Сбербанка  расскажут о финансовой грамотности в цифровой среде на Семейном финансовом фестивале, который пройдет 13–14 июня в режиме онлайн.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, эксперты Сбербанка расскажут о том, как противодействовать мошенникам, которые используют цифровые технологии и методы социальной инженерии, чтобы получить доступ к конфиденциальной финансовой информации граждан.
Специалисты банка расскажут, как распознать злоумышленника по телефону, отличить мошенническую СМС от настоящей, защитить себя и свои сбережения от преступников.
Прямые эфиры экспертов Сбербанка в рамках фестиваля:
 13 июня, 13:00— «Безопасное обращение с персональными данными в условиях пандемии»;
 14 июня, 11:00— «Что нужно знать, чтобы уберечь свои деньги от мошенников?» (с сурдопереводом).
Онлайн-трансляции выступлений будут доступны на сайте фестиваля.
Участвуя в подобных мероприятиях, банк вносит свой вклад в реализацию Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации, которая утверждена Правительством РФ. Ее цель — повышение уровня финансовых компетенций российских граждан, содействие формированию у населения разумного финансового поведения и ответственного отношения к личным финансам. 
Семейный финансовый фестиваль проходит в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Всего запланировано провести свыше 50 мероприятий с участием более 80 спикеров. 
В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией фестиваль состоится в онлайн-формате на платформе www.familymoneyfest.ru
Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация на сайте.
Фото с сайта  ru.freepik.com


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