Здравоохранение

В сельском психинтернате под Волгоградом выявлен очаг коронавируса

Здравоохранение 10.06.2020 21:14
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10.06.2020 21:14


Очаг коронавирусной инфекции выявлен в ГБССУ СО ГПВИ «Заплавинский психоневрологический интернат», расположенном в селе Заплавное Ленинского района Волгоградской области. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», заместитель директора учреждения Андрей Кожанов скончался. По данным информагентства, сейчас как минимум 7 сотрудников административного корпуса могут быть заражены COVID-19. Пятеро госпитализированы в инфекционную больницу. Идет эпидрасследование. Пациенты психоневрологического интерната располагаются в отдельном корпусе, там случаев заражения нет. Медперсонал работает вахтами и допускается к больным только после обследования. 

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