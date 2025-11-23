Общество

Героя Карабаха и «железного генерала» Владислава Сафонова хоронят в Волгограде

Общество 23.11.2025 11:02
0
23.11.2025 11:02


В Волгограде сегодня, 23 ноября, простятся с генерал-майором Владиславом Сафоновым. Он родился 10 февраля 1941 года в Сталинграде  в доме, который затем назовут именем одного из защитников Сталинграда Павлова, закончил Орджоникидзевское военное училище имени С.М. Кирова.

После военного училища проходил службу на Урале, в Сибири, затем учился в  Военной академии им. М.В. Фрунзе, преподавал в этом учебном заведении и опубликовал 24 научные работы.

В июле 1987 года Сафонов был назначен начальником штаба, заместителем начальника по чрезвычайным ситуациям Управления Внутренних войск МВД СССР по Северному Кавказу и Закавказью. А через год Сафонов стал комендантом особого района Нагорно-Карабахской автономной области и прилегающих районов Азербайджанской ССР. Азербайджанцы до сих пор с благодарностью вспоминают о Владиславе Сафонове и считают, что он защитил их в самые тяжелые времена противостояния двух государств, называя его уважительно «железным генералом».

После выхода в отставку Вячеслав Николаевич возглавлял в родном городе общественную организацию «Генералы Волгограда», работал в Совете ветеранов общественной организация органов внутренних дел и внутренних войск по Волгоградской области и руководил объединением  ветеранов внутренних войск в/ч 7461.

По сообщениям азербайджанских СМИ, Владислав Сафонов скончался от инсульта в возрасте 84 лет.

Фото Ритуальный патруль t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
23.11.2025 14:57
Общество 23.11.2025 14:57
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2025 13:19
Общество 23.11.2025 13:19
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2025 12:59
Общество 23.11.2025 12:59
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2025 11:02
Общество 23.11.2025 11:02
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2025 08:30
Общество 23.11.2025 08:30
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2025 08:26
Общество 23.11.2025 08:26
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2025 07:59
Общество 23.11.2025 07:59
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2025 07:18
Общество 23.11.2025 07:18
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2025 06:16
Общество 23.11.2025 06:16
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2025 05:40
Общество 23.11.2025 05:40
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2025 21:11
Общество 22.11.2025 21:11
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2025 20:35
Общество 22.11.2025 20:35
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2025 19:29
Общество 22.11.2025 19:29
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2025 17:04
Общество 22.11.2025 17:04
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2025 15:59
Общество 22.11.2025 15:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:57
«Бал хризантем» под Волгоградом финиширует 23 ноябряСмотреть фотографии
14:42
Иностранца-нелегала задержали в Волжском за попытку подкупить полицейскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:19
Камышинский арбузный фестиваль попал в финал международного конкурсаСмотреть фотографии
12:59
«Это вам не современный оверсайз»: волгоградка надеется вернуть в моду русские сарафаныСмотреть фотографии
12:19
Четверо детей пострадали в трех ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде наезд Nissan на пешехода попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:02
Героя Карабаха и «железного генерала» Владислава Сафонова хоронят в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:41
Виноват туман? Экологи вышли на след плохого запаха в Волгограде и ВолжскомСмотреть фотографии
10:13
«Ушла с рынка»: жительницу Волгоградской области с дефектом уха ищут третий месяцСмотреть фотографии
09:51
Волгоград и Волжский накрыл запах «мокрой шерсти»Смотреть фотографии
09:36
14-летняя волгоградка перевела аферистам 380 тысяч материнских денегСмотреть фотографии
09:17
Бывший футболист и тренер «Ротора» Евгений Алдонин серьезно заболелСмотреть фотографии
08:49
В небе над российскими регионами сбили 75 БПЛАСмотреть фотографии
08:30
В Волгоградской области отменили 5-часовой режим беспилотной опасностиСмотреть фотографии
08:26
«Это какой-то подарок!»: грибной бум настиг Волгоградскую область перед началом зимыСмотреть фотографии
07:59
Волгоградцы отдохнут от магнитных бурьСмотреть фотографии
07:18
Волгоградцам назвали самые выгодные месяцы для отпусков в 2026 годуСмотреть фотографии
06:16
Под Волгоградом простятся с бывшим начальником районной милицииСмотреть фотографии
05:40
СМС о беспилотной опасности получили жители Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:11
«Его интересовало всё»: в Волгограде музей рассказал о маршале-освободителе Сталинграда МалиновскомСмотреть фотографии
20:35
В Волжском полиция ищет устроивших полночные пляски бородачейСмотреть фотографииCмотреть видео
19:29
«Впору на байдарке сплавляться»: в Волгограде из-за капремонта третий раз за месяц затопило общежитие на ул. ЧебышеваСмотреть фотографииCмотреть видео
18:29
Путин обсудил с главой Минтранса Никитиным строительство обхода ВолгоградаСмотреть фотографии
17:04
Зимы не будет? Под Волгоградом накануне декабря зацвела вербаСмотреть фотографии
15:59
«Весь класс угорал над унижением девочки»: в Михайловке на видео засняли травлю 9-классницыСмотреть фотографииCмотреть видео
14:40
В РАН предложили повернуть северные реки на Донбасс через Волгоградскую областьСмотреть фотографии
14:08
Андрей Бочаров собрал в выходной финансистов и чиновников облкомспортаСмотреть фотографии
12:58
В Волгограде снесут ларьки и павильоны на пр. МеталлурговСмотреть фотографии
11:44
«Циклон захватывает север региона»: синоптик рассказала, ждать ли волгоградцам снега в ноябреСмотреть фотографии
11:39
В Волгограде на фоне атаки БПЛА задерживаются шесть авиарейсовСмотреть фотографии
 