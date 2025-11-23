Героя Карабаха и «железного генерала» Владислава Сафонова хоронят в Волгограде





В Волгограде сегодня, 23 ноября, простятся с генерал-майором Владиславом Сафоновым. Он родился 10 февраля 1941 года в Сталинграде в доме, который затем назовут именем одного из защитников Сталинграда Павлова, закончил Орджоникидзевское военное училище имени С.М. Кирова.



После военного училища проходил службу на Урале, в Сибири, затем учился в Военной академии им. М.В. Фрунзе, преподавал в этом учебном заведении и опубликовал 24 научные работы.



В июле 1987 года Сафонов был назначен начальником штаба, заместителем начальника по чрезвычайным ситуациям Управления Внутренних войск МВД СССР по Северному Кавказу и Закавказью. А через год Сафонов стал комендантом особого района Нагорно-Карабахской автономной области и прилегающих районов Азербайджанской ССР. Азербайджанцы до сих пор с благодарностью вспоминают о Владиславе Сафонове и считают, что он защитил их в самые тяжелые времена противостояния двух государств, называя его уважительно «железным генералом».



После выхода в отставку Вячеслав Николаевич возглавлял в родном городе общественную организацию «Генералы Волгограда», работал в Совете ветеранов общественной организация органов внутренних дел и внутренних войск по Волгоградской области и руководил объединением ветеранов внутренних войск в/ч 7461.



По сообщениям азербайджанских СМИ, Владислав Сафонов скончался от инсульта в возрасте 84 лет.



Фото Ритуальный патруль t.me



