Аким, Фелиция и Генри: как волгоградцы называли младенцев в октябре

Родителей новорожденных в Волгоградской области можно разделить на две группы. Одна – это мамы и папы, которые выбирают для малышей хорошо известные и распространенные имена. А другая – это родители, которые необычно называют детей. Эта тенденция в очередной раз подтвердилась по итогам октября.
По информации комитета юстиции Волгоградской области, новорожденным мальчикам во втором месяце осени чаще всего давали такие имена, как Александр, Артём, Михаил, Матвей, Иван, Мирон, Дмитрий, Роман, Лев, Тимофей, Максим, а также Арсений, Богдан, Сергей, Евгений.
Аким, Игнат, Генри, Герман, Тихон, Диас, Ерназар, Климентий, Михалис, Никола, Роял, Саня – так называли мальчиков любители «экзотики».
Девочек в регионе называли Софией, Евой, Марией, Ксенией, Анной, Полиной, Александрой, Алисой, Ариной, Варварой, Есенией, Миланой, Мирославой, Эмилией.
Гораздо реже малышкам давали такие имена, как Ада, Аполлинария, Евдокия, Катерина, Матрёна, Устинья, Фелиция, Элеонора, Аниса, Дияна, Любава, Теона, Элиана, Ясения.