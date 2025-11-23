Общество

«Постепенно становятся роскошью»: волгоградцы стали реже бронировать новогодние туры

Общество 23.11.2025 19:11
В Волгоградской области из-за подорожания заграничных и российских туров снизилось число бронирований на новогодние каникулы. Несмотря на это, спрос на путешествия после боя курантов по-прежнему высок. Где горожане планируют встретить праздничные каникулы, спросили у волгоградских турагентов.

Извечный и почти риторический вопрос – море или горы – накануне Нового года все еще вызывает у туристов немало дискуссий. И все же волгоградцев, которые хотят отдохнуть от теплых пуховиков и вернуться домой с бронзовым загаром, в туристических агентствах насчитывают чуть больше.

- К концу ноября новогодний туристический сезон действительно в самом разгаре. В хороших отелях на праздничные даты разбирают последние места, - рассказывает руководитель компании «ВолгоградТур» Светлана. – Что же касается главного выбора – тепло или холодно, - то лично наши клиенты выбирают пальмы и море. Абсолютными лидерами остаются классические направления для побега от зимы: ОАЭ, Таиланд, Шри-Ланка, Вьетнам и Китай. Только сегодня мы бронировали путешествие для группы туристов на Бали. Люди едут за гарантированным солнцем, пляжами, экзотическими фруктами и свежими эмоциями.


В десятидневные каникулы уже традиционный бум ожидается и на российских курортах. Как новогодние подарки, несколько месяцев подряд разлетаются путевки на Красную Поляну и Домбай, а также в Сочи и Архыз.

- Эти прекрасные уголки для отдыха стабильно востребованы у путешественников, и интерес к ним сохраняется практически в любой сезон, - подтверждает турагент.

Уже сейчас, за несколько недель до начала предпраздничной гонки, сотрудники туристических агентств замечают и новые тенденции. Из-за повышения цен на путешествия части горожан пришлось отказаться от своих прежних планов и рассмотреть более бюджетные варианты отдыха.

- По сравнению с прошлым годом число бронирований снизилось примерно на 10-20%, - комментирует волгоградка. – В первую очередь, это связано с действительно высокими ценами на поездки. Постепенно отдых в новогодние праздники становится роскошью, которую себе может позволить не каждый. И здесь у меня всегда есть универсальный совет для всех туристов: при планировании путешествия есть смысл вылетать из Волгограда не в пиковые даты, а, например, 4-5 января. Стоимость тура в этом случае снизится на 30-50%, а основную часть каникул вы все равно проведете вне дома.


О повышении цен как на заграничные путешествия, так и на поездки внутри страны волгоградские турагенты говорили еще в прошлом году. Накануне 2025-го стоимость зимнего отдыха увеличилась в среднем на 30%.

- Конечно, сейчас путешественникам нужно закладывать бюджет побольше, ведь даже туры по России подорожали в среднем на 30%. А улететь за 100 тысяч рублей за рубеж стало еще сложнее. Но, по-моему, люди уже немного привыкли к новым расценкам, - сообщали корреспондентам ИА «Высота 102» в прошлом году.

Фото из архива V102.ru

