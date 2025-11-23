



В мире всеобщего оверсайза модельеры все чаще возвращаются к истокам, заново открывая женщинам утонченные корсеты, длинные юбки и даже стилизованные русские сарафаны. Новую жизнь вещам, долгие годы считавшимися лишь экспонатами в музее, дает и волгоградский дизайнер Радмила Садчикова. О ее удивительных моделях, их прошлом, настоящем и будущем - в материале ИА «Высота 102».

Несколько десятилетий назад мечтой многих девушек были новенькие джинсы и широкие футболки с яркими надписями. О русских сарафанах с их уникальной вышивкой и неповторяющимся дизайном в то время практически не вспоминали.

- В эпоху всеобщего дефицита наша промышленность не учитывала веяния моды, - говорит волгоградский модельер Радмила Садчикова. – Конечно, у нас был знаменитый Вячеслав Зайцев, который покорил Францию своими сапогами. Но все-таки в большинстве своем мы имели лишь серые пальто. Хотя, если посмотреть на модели тех лет, то мы увидим интересный крой с женственным рельефом, вытачками. Сейчас же многие портные вовсе отказались от кроя, отдавая в продажу «мешки». Может быть, они просто не умеют кроить?





Русские сарафаны пришли в жизнь Радмилы Садчиковой по воле случая. Став модельером благотворительного фонда «Дети в беде», волгоградка получила заказ на классические наряды и с удивлением открыла для себя мир русской моды, в которой каждая вещь хранит и отпечаток времени, и частицу души.

- Я со школьных времен занималась моделированием одежды. В разные годы запускала в Волгограде различные текстильные производства – например, в начале двухтысячных я первой в городе занялась пошивом штор, - вспоминает специалист. – А в этом году сбылась моя давняя мечта – я занялась изготовлением русских сарафанов и получила патент на изобретение швейной технологии. Посмотрите на фотографии из других стран. С каким удовольствием баварцы надевают свои традиционные юбки и жилеты. Японские девушки с гордостью идут по улицам в кимоно. Мы же почему-то стесняемся своего, родного. А, между тем, сарафан – это не просто кусочек ткани, собранный на лямках. Когда я впервые увидела эти модели в фондах краеведческого музея, то просто поразилось их качеством и изяществом.





Работа над коллекцией русской одежды даже по ощущениям разительно отличалась от пошива любой другой одежды, говорит Радмила Садчикова. Природный запах льняной ткани и ее плотная структура вызывали у опытной портной и легкую робость, и радостное предвкушение.

- Когда я разворачивала ткань и брала в руки ножницы, душа начинала петь. Внутри была такая полнота ощущений… Такого точно не испытать, работая с той же синтетикой, - не скрывая эмоций, говорит волгоградка. – В голове рождалась ассоциация, как женщина сидит при лучине и шьет себе сарафан. Знаете, что удивительно? Швеи тех времен, конечно, не знали технологию кроя, но при этом владели секретами шитья и постоянно усовершенствовали изделия. Создавая выкройки, они опирались не на законы геометрии, а на физику ткани, ее структуру. В итоге у них получались поистине волшебные изделия.





Схожие эмоции – от трепета до желания поместить эту вещь в свой гардероб – вместе с дизайнером разделили и ее первые модели. На дебютных показах девушки примеряли сарафаны, в точности повторяющие исторические платья.

- В этой одежде женщины вспоминают лебединую походку, благородную поступь. Как говорят – есть красота движения, а есть красота покоя. Так вот русский сарафан – именно красота покоя, - убеждена Радмила Садчикова. – Все отшитые мною модели останутся в фонде «Дети в беде». Но я продолжу шить другие сарафаны, потому что хочу разрушить стереотип многих молодых людей о том, что красиво - это только где-то там. Да, классическим нарядам нужно добавить ноток современности и стилизовать их, скажем, с курткой-косухой или классическим пиджаком. Тогда они вновь заиграют красками и, возможно, вернут себе былую популярность.

В последнее время в Волгограде растет спрос и на современную версию кокошников. Аксессуар, который еще недавно вызывал удивление и даже шок, сегодня выбирают как молодые и готовые к экспериментам девушки, так и вполне зрелые женщины.

Фото Радмилы Садчиковой