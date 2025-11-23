Общество

Камышинский арбузный фестиваль попал в финал международного конкурса

Общество 23.11.2025 13:19
Камышинский арбузный фестиваль вышел в финал V Международного конкурса туристических брендов «Gold Brand».  Проект «Брендбук Камышинского арбузного фестиваля» демонстрирует новый подход к развитию событийного туризма и эффективному продвижению туристического потенциала малых городов, рассказали в комитете экономической политики и развития Волгоградской области. Участие в финале этого престижного конкурса дает возможность организаторам камышинского фестиваля укрепить позиции туристического бренда и расширить географию въездного туризма.

Международный конкурс туристических брендов «Gold Brand» объединяет представителей России и стран СНГ. В этом году конкурсные мероприятия и премии объединяет девиз «Попробуй удиви!». Финал состоится с 4 по 6 декабря в Чебоксарах при поддержке правительства Чувашской Республики в рамках VIII Международного туристического фестиваля «Диво Евразии».

Напомним, в Волгоградской области реализуются различные инвестпроекты в сфере туризма. В частности, малые города Волгоградской области — Камышин, Урюпинск и Дубовка — объединены концепцией «Север Юга», которая направлена на создание альтернативы традиционному южному отдыху. Туристам предлагают отдых на берегу Волгоградского водохранилища, местную кухню, а также экотропы.

Фото администрации Волгоградской области

