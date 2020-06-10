Происшествия 10.06.2020 18:14
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10.06.2020 18:14
Депутат Ленинской районной думы, заместитель директора Заплавинского психоневрологического интерната Андрей Кожанов скончался от коронавирусной инфекции. Об этом ИА «Высота 102» сообщил региональный координатор ЛДПР, зампредседателя Волгоградской облдумы Алексей Логинов. «Он умер вчера, 9 июня, около 16 часов. До сих пор не могу прийти в себя. Андрей Александрович был образцовым партийцем, активным и отзывчивым. Приношу глубокие соболезнования его близким и родным», - отметил Логинов.
Андрею Кожанову было 54 года. В недавнем прошлом он возглавлял районную ячейку партии Владимира Жириновского.
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