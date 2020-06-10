Происшествия

В Волгоградской области скончался больной коронавирусом депутат от ЛДПР

Происшествия 10.06.2020 18:14
0
10.06.2020 18:14


Депутат Ленинской районной думы, заместитель директора Заплавинского психоневрологического интерната Андрей Кожанов скончался от коронавирусной инфекции. Об этом ИА «Высота 102» сообщил региональный координатор ЛДПР, зампредседателя Волгоградской облдумы Алексей Логинов. «Он умер вчера, 9 июня, около 16 часов. До сих пор не могу прийти в себя. Андрей Александрович был образцовым партийцем, активным и отзывчивым. Приношу глубокие соболезнования его близким и родным», - отметил Логинов.
Андрею Кожанову было 54 года. В недавнем прошлом он возглавлял районную ячейку партии Владимира Жириновского.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Урны, контейнеры. 95 50 05; 95 50 06

Защитные бязевые и неопреновые маски
Происшествия
10.06.2020 11:01
Происшествия 10.06.2020 11:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.06.2020 10:04
Происшествия 10.06.2020 10:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.06.2020 09:37
Происшествия 10.06.2020 09:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.06.2020 18:38
Происшествия 09.06.2020 18:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.06.2020 17:02
Происшествия 09.06.2020 17:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.06.2020 12:23
Происшествия 08.06.2020 12:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.06.2020 10:13
Происшествия 08.06.2020 10:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.06.2020 11:18
Происшествия 07.06.2020 11:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.06.2020 11:08
Происшествия 07.06.2020 11:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.06.2020 10:58
Происшествия 07.06.2020 10:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.06.2020 10:27
Происшествия 06.06.2020 10:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.06.2020 12:55
Происшествия 05.06.2020 12:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.06.2020 14:16
Происшествия 04.06.2020 14:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.06.2020 13:11
Происшествия 04.06.2020 13:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.06.2020 11:01
Происшествия 04.06.2020 11:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:14
В сельском психинтернате под Волгоградом выявлен очаг коронавирусаСмотреть фотографии
18:37
Лодочника оправдали по делу о гибели 11 пассажиров катамарана в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:14
В Волгоградской области скончался больной коронавирусом депутат от ЛДПРСмотреть фотографии
18:10
Волгоградским военным предложили на обед блюда белорусской кухниСмотреть фотографии
17:22
ФСБ предотвратила страшный теракт в СимферополеСмотреть фотографии
17:18
Депутат Волгоградской гордумы госпитализирован с подозрением на коронавирусСмотреть фотографии
16:31
Перемирие на Мира: дом в центре Волгограда избавлен от угрозы признания аварийнымСмотреть фотографии
15:50
МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в РоссииСмотреть фотографии
15:48
В Волгоградской области готовы к снятию части ограничений из-за коронавирусаСмотреть фотографии
15:44
Гроза и осадки обойдут Волгоград сторонойСмотреть фотографии
15:40
Сомнительный ремонт в ЦУМе Волгограда обошелся казне в миллионы рублейСмотреть фотографии
15:36
МТС запустила автоматизированную облачную платформу для малого бизнесаСмотреть фотографии
15:17
Волгоградский «Ротор» раскрыл зарплаты руководстваСмотреть фотографии
14:42
Клиенты ПСБ могут оформить кредит через портал ГосуслугСмотреть фотографии
14:20
Депутаты Волгоградской облдумы стали еще дороже для своих избирателейСмотреть фотографии
14:16
Еще в одной ЦРБ Волгоградской области нашли коронавирусСмотреть фотографии
13:32
В Волгоградской области пьяные студенты разбили кучу припаркованных иномарокСмотреть фотографии
13:24
В Волгоградской области жителям отдаленных поселков помогут проголосовать за КонституциюСмотреть фотографии
13:11
Водолазы ищут тело утонувшего ребенка в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:58
Более половины жителей ЮФО сократят свои расходы после карантинаСмотреть фотографии
11:41
Коронавирус не уходит: в Волгоградской области снова за сотню заболевшихСмотреть фотографии
11:27
Волгоградским родителям пригрозили ответственностью из-за четырех утонувших детейСмотреть фотографии
11:01
В Волгограде утонули гражданские супругиСмотреть фотографии
10:32
Жара в Волгограде набирает обороты: жителей потянуло к водеСмотреть фотографии
10:29
Инстраграм-сериал о Пушкине в изоляции посмотрели 900 тысяч человекСмотреть фотографии
09:54
«Ростелеком» подключает цифровые сервисы для новой базы отдыха в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:53
Волгоградским пенсионерам увеличили прожиточный минимум на 162 рубляСмотреть фотографии
18:38
В Волгограде в затоне на Тулака погиб 8-летний ребенокСмотреть фотографии
18:08
Доступность Мамаева кургана 24 июня для рядовых жителей Волгограда остается под вопросомСмотреть фотографии
17:42
Более 35% заявок на ипотеку Сбербанка в Поволжье подаётся онлайнСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 